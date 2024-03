– Esetükben a legapróbb mozzanatok is másként történnek és a legkisebb eredményhez is másféle út vezet. Rengeteg gesztus, osztatlan figyelem, érzékenység, empátia kell a közös sikereinkhez – nyilatkozta lapunknak Fekete István, aki 2017 óta dolgozik testnevelő tanárként a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Általános Iskolában. Az elkötelezett oktató diákjai sorra nyerik a sportversenyeket.

Elérzékenyülve a versenyen

– Gyurosovics Adrián országos bajnoki címet szerzett a pomázi Országos Mezei Futó Bajnokságon, ami tudomásom szerint első az iskolánk történetében. Bevallom megkönnyeztem sikerét, és még most is elcsuklik a hangom, ha szóba kerül – fogalmazta meg Fekete István. Kiváló diákjával már hét éve foglalkozik testnevelőként; komoly, céltudatos és megfontolt versenyzőként ismerte meg. Két évvel ezelőtt Szekszárdon 800 méteres futáson már bajnok lett, tavaly egy országos bronzérmet nyert 1500 méteren Budapesten. Az elmúlt hetekben pedig rengeteget dolgozott a mostani bajnoki elismerésért.

Megismerik saját értékeiket

Az igen eltérő készségű, speciális törődést igénylő gyermekekkel foglalkozó Fekete István szerint esetükben kulcsfontosságú, hogy megtanuljanak csakis a saját feladatukra figyelni, ne vigye el figyelmüket például a környezet, a társak teljesítménye. Különösen fontos az egyéni megszólítás, a lelkük ápolása, főleg egy felfokozott hangulatú versenyen, ahol mindannyian nyerni szeretnének. A testnevelő több éves tapasztalattal úgy látja, a gyerekek a sport révén meg- és felismerik saját értékeiket. váratlan helyzetekben is sikerrel használják a tanultakat, a fejlesztett készségeket.

Fekete István és Gyursovics Adrián

Siker siker után

Maczelka Janek szintén remekül szerepelt a pomázi versenyen; országos 2. helyet szerzett és az arany is csupán karnyújtásnyira volt testnevelője szerint.

– Remek versenyző, kitartó és taktikus. Tisztában van képességeivel, remek volt a munkája a pomázi versenyen – tette hozzá Fekete István. Somogyi Dóri és Lovas Dzsenifer is hatodik helyen végzett, ami tanáruk szerint már önmagában is hatalmas teljesítmény. Mindketten még nagyon sokat érhetnek el ezen a területen is az életben.

Éppen egy hónappal ezelőtt, a Fogyatékkal Élők Sport és Szabadidős Megyei Úszóversenyén ugyancsak az Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Általános és Szakiskola csapata lett a legeredményesebb: 20 arany-, 8 ezüst- és 5 bronzérmet nyertek el az intézmény diákjai. A verseny legeredményesebb úszójaként Galamb Dániel vehette át a Megyeri Attila emlékkupát.