A meccs első gólhelyzete rögtön góllá is érett. Egy előreívelt labdával Papp Áron futott el a jobb oldalon, ám a vendégek védője jól tisztázott szögletre a tizenhatoson belül. A pontrúgást viszont már nem tudták hatástalanítani, Papp Áron érkezett remek ütemben középen és fejelt a kapu közepébe nagyjából négy méterről, 1–0.

A vezetőgólt követően leginkább Kirchner révén veszélyeztettek a vendégek. Előbb ő maga próbálkozott, majd a korábban Szegeden is megfordult Daru Bencét hozta ziccerbe, de a támadó nem tudta bevenni egykori csapata kapuját, Molnár-Farkas Tamás védett. A hazaiaknál jól mozgott Palincsár, akit rendre kerestek is a társak labdával, jó helyen volt nála. Nyári akár növelhette is volna a szegedi gólok számát, de szöglete után a kipattanót “eltörte”, így az mellészállt.

Agresszívan kezdte a második félidőt a Szeged, amelynek ismét megszületett az eredménye. Az 50. minutumban nem tudta kihozni a labdát kapuja előteréből a Kozármisleny, lecsaptak rá a hazaiak. Egy szép kényszerítő után Bíró Bence nagyjából tíz méterről, középről kilőtte a jobb alsó sarkot, 2–0.

Kétgólos előnye tudatában még szűkebb védekezésre váltott Alekszandar Sztevanovics együttese. Ez viszont felkínálta a lehetőséget arra, hogy labdaszerzések után veszélyes kontrákat vezessenek Magyar Zsolték. Többször sikerült is megfutni a vendégeket a szélen, de a gólok számát már nem sikerült növelni, bár Bíró lövése után felkiáltottak a szurkolók, de tizenhatról eleresztett kapáslövése az oldalhálóba vágódott.

Ami pedig a tabellát illeti, a Vasas 0–0-s döntetlent játszott az Ajkával, míg a Győr hétfőn fogadja a Honvédot, így a szegediek egy pontra megközelítették a dobogós angyalföldieket és a feljutó helyen álló győrieket a vasárnap 14 órakor kezdődő nyíregyházi bajnoki előtt.