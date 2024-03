Vármegyei I. osztály, rájátszás, felsőház

M-Perfect Home-Algyő–Makó FC 3–2 (3-1)

Algyő, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Kiss R., Minda).

Algyő: Szabó G. – Rádi, Vastag, Kiss R. (Kardos, 54.), Bozóki (Dudás, 54.), Patai (Semjényi, 81.), Deák (Kovács, 58.), Csányi Á., Bogdán, Pócs, Selyem (Buchholcz, a szünetben). Edző: Fülöp Tibor.

Makó: Kurunczi – Molnár D., Fancsali, Vas, Kardos, Frank, Beke (Pepó, 74.), Czebe (Béres, 63.), Borbély (Sinka, 84.), Dancsó (Bódi, 26.), Bohák D. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Csányi Á. (8.), Patai (29.), Bozóki (32.), ill. Frank (35., 54.).

Jók: Bozóki, Bogdán, ill. Bohák D., Molnár D., Frank, Czebe.

Fülöp Tibor: – Jól kezdtük a meccset, de szoros lett a vége. Nem ez volt a legjobb napunk, de a lényeg, hogy így is be tudtuk húzni a mérkőzést. Gratulálok a Makónak, mert tiszteletreméltó, ahogyan építkeznek!

Botlik Róbert: – Gratulálok a csapatomnak, mert reménytelen helyzetből is fel tudtunk állni. Benne volt ma a döntetlen is, de gratulálok az Algyőnek a győzelemhez!

Tiszasziget–SZVSE-G-Falc Kft. 2–1 (1-0)

Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Minda, Kiss M.).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á. (Varga G., 68.), Varga Z. (Balla, 81.), Nagy A. (Tóth I., 89.), Skribek B., Kollár (Szabó D., 92.), Bálint, Baka (Buzsáki, 84.), Dancsok, Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

SZVSE: Seres – Kormányos, Csamangó, Rádai, Beretka (Ábrahám-Fúrús, 80.), Albert (Baji, 68.), Mezei, Lévai, Kelemen V., Papp Á., Amariutei. Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Varga Z. (29.), Baka (72., 11-esből), ill. Lévai (62.).

Jók: mindenki, ill. Papp Á., Lévai, Mezei.

Bány Tamás: – Gratulálok a srácoknak, nagy melót végeztek! Nem játszottunk szép focit, de a taktikánk ült, ennek köszönhető a győzelmünk.

Kelemen Balázs: – A vereség mindig fájó, de arra tökéletes, hogy átérezzük eddigi győzelmeink értékét. Nincs min szégyenkeznünk ma sem, viszont most már csak is a jövő heti meccsre kell figyeljünk. A Tiszaszigetnek gratulálunk!

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Kiskundorozsma 1–0 (1-0)

Mórahalom, 150 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Csöngető, Barta.).

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Hatvani (Szűcs, 88.), Ábrahám, Holcsik (Csehó, 74.), Heidrich, Pióker (Hovanyecz, 59.), Rádóczi, Bokányi, Tajthy, Szalma. Edző: Papp Endre.

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á., Molnár K., Kalapács, Veszelka, Hochheiser, Ottlik Márk, Fülöp, Lóki, Bozsó, Kis B. (Bodonji, a szünetben). Edző: Ottlik Sándor.

Gólszerző: Holcsik (36.).

Jók: mindenki, ill. Lóki, Bozsó.

Papp Endre: – A rájátszás alatt minden meccs nüanszokon múlik, egy Dorozsma elleni rangadón pedig végképp igaz ez. Ellenfelünk nem érdemelt vereséget, de a kapu előtt többet tettünk a győzelemért. Sok sikert a Dorozsmának!

Ottlik Sándor: – Egy sportszerű, ikszes mérkőzésen, jó játékvezetés mellett szenvedtünk vereséget.

Alsóház

Szentesi Kinizsi–FK 1899 Szeged 3–2 (3-1)

Szentes, 100 néző. Vezette: Csire Róbert – jól (Polyák, Hagymási).

Szentes: Kotvics-Varga – Illés, Berkó (Bartucz P., a szünetben), Rostás, Mihály, Sarusi, Locskai, Péter, Rácz D. (Koncz, 62.), Becsek (Bertók, a szünetben), Piti. Edző: Szöllősi Ferenc.

FK Szeged: Kőrösi – Heipl, Tóth G. (Varga V., a szünetben), Bóta, Csuka (Tóth Á., 67.), Szüts (Hegyesi B., a szünetben), Cs. Tóth, Magyar, Heredea (Hegyesi P., 62.), Tóth A., Miklós (Indre, 59.). Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Illés Á. (5., 19.), Mihály (44.), ill. Tóth A. (41.), Indre (91.).

Jók: Mihály, Illés Á., Rostás, Sarusi, ill. mindenki.

Szöllősi Ferenc: – A győzelemnek örülünk, viszont meg kell tanulnunk önbizalommal, jó döntéseket hozva, helyzeteinket kihasználva hamarabb lezárni az ilyen mérkőzéseket. Dolgozunk tovább, hogy sikeresen abszolváljuk a céljainkat.

Dóra János: – Nehéz a boldogságtól búcsút venni, ma mégis könnyen megteszem. Ha majd a másik kevésbé jó lesz, majd rád emlékezem.

Ásotthalom–Hódmezővásárhelyi FC II. 1–0 (1-0)

Ásotthalom, 80 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Gargya, Lénárd).

Ásotthalom: Mityók – Malatinszki D., Savanya, Kothencz L., Szilágyi Á. (Víg, a szünetben), Dobák T. (Vetstein, 63.), Király, Kothencz G., Horváth B., Sándor, Hevesi. Edző: Hevesi Tibor.

HFC II.: Jandó – Vass, Orovecz, Herczeg, Pálinkás (Tatár, 65.), Patkós (Kónya, 66.), Bencze, Vastag, Karácsonyi (Marton, 66.), Arany, Kis D. Edző: Vinnai István.

Gólszerző: Szilágyi Á. (12.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Hevesi Tibor: – Minden mérkőzésen így kellene pörögnünk és teljesítenünk. Lezárhattuk volna a mérkőzést idő előtt is, de ezeket a helyzeteket elpuskáztuk. Ezzel együtt gratulálok a srácoknak!

Vinnai István: – Mérhetetlen alacsony színvonalú mérkőzésen, játékra alig alkalmas pályán a győzelmet jobban akaró csapat nyert.

Bordány–Balástya 4–1 (1-0)

Bordány, 250 néző. Vezette: Kiss Dávid – jól (Halász, Laukó).

Bordány: Vasas – Márki (Fodor B., 60.), Forgó (Fodor Á., 91.), Kovács P., Visnyei, Pióker (Márton, 70.), Kovács K. (Sárkány, 66.), Faragó-Barát (Mondics, a szünetben), Kis L., Kiss T., Kovács D. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Balástya: Mészáros – Sári, Bitó, Szobácsi (Ngymihály, a szünetben), Szádeczky, Fekete (Horváth Cs., 65.), Szántó, Márkus (Tóth D., 77.), Tóth G., Bárkányi, Vámos T. (Tóth P., 57.). Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Gólszerzők: Pióker (45.), Kis L. (57.), Visnyei (90.), Fodor (92.), ill. Tóth G. (76.).

Jók: Vasas, Kovács D., Mondics, ill. senki.

Nagy Torma Ricsárd: – Nyertünk, és most ez a lényeg.

Szádeczky Zalán: – A mai mérkőzésen szinte semmi nem jött össze nekünk, a Bordány pedig kihasználta a hibáinkat. Nagyon szeretnénk jól szerepelni az alsóházban, erre minden esélyünk meg is van, viszont a hibáinkat javítanunk kell. Ennek érdekében még keményebben kell dolgoznunk. Gratulálok a Bordánynak!

A következő forduló programja

Felsőház, szombat, 16 óra: Algyő–Mórahalom, Kiskundorozsma–Tiszasziget, Makó–SZVSE. Alsóház, péntek, 18 óra: HFC II.–Bordány. Szombat, 16 óra: Balástya–Szentesi Kinizsi, FK Szeged–Ásotthalom.