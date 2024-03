Két mérkőzést rendeztek Nagypénteken a Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgó-bajnokságokban.

A vármegyei I. osztály rájátszásának nyitányán immáron a felsőházi küzdelmekben találkozott egymással az Algyő és a Makó. A hazaiak Csányi Ádám mintegy huszonötméteres szabadrúgásával kerültek előnybe, és a továbbiakban is lendületben maradtak. Fél órányi játékot követően egy szögletet követően Bozóki már a harmadik hazai találatot jegyezte, és úgy tűnt, ezzel el is dőlt a meccs. A Makó azonban ekkor sem adta fel, és a lendületesen játszó vendégek Frank duplájával szépítettek – sőt, helyzetük volt az egyenlítéshez is. Ez azonban már elmaradt, így az Algyő gyűjtötte be a három pontot.

A vármegyei III. osztályban az Üllés magabiztosan győzelmet aratott a Csanádpalota ellenében.