A 75 perces, 60 lövéses csapat alapverseny a magyarok többségének kifejezetten nehezen indult, a tavalyi világbajnokságon negyedik, és ezzel olimpiai kvótát szerző Fábián Sára Ráhel, illetve Major Veronika is sok hibát vétett, ezért mindketten több alkalommal is kiültek pihenni és átgondolni a folytatást. A még junior korú Jákó Miriam szintén nem indított tökéletesen, de viszonylag jó ritmusban lőtt és a 95 körös első tíz lövése után a folytatásban egyre pontosabbá vált.

Jákó 97 és 98 körös sorozatokkal ért "féltávhoz" (290 kör), és ekkor már az eredményjelzőn folyamatosan az első-második helyen állt a neve. Major 283 körrel a középmezőnyben volt és elúszni látszott a döntője, Fábián 278 körével pedig gyakorlatilag már ekkorra elveszítette a fináléba jutás esélyét.

Az már a lövőidő felénél látható volt, hogy a mezőny nagy része nem lő kiemelkedően és ez a folytatásban sem változott, így Jákó Miriam apróbb megingásai ellenére is végig a rangsor elején állt. A zsombói pisztolyos a záró három sorozatban egyaránt 95 kört lőtt, 575 körös összeteljesítményénél pedig egyedül az osztrák Sylvia Steiner (577 kör) tudott jobbat.

A magyar csapat másik két tagja a folytatásra egyaránt feljavult, Fábiánnak ez végül 563 körre és a 36. helyre volt elég, Major viszont – különösen az utolsó két sorozatban remekelve (98, 97 kör) – még a fináléhoz is nagyon közel került, 571 körével egyetlen körrel szorult ki a legjobb nyolc közül és végül a tizedik helyen végzett.

A tavalyi világbajnokságon ezüstérmes magyar trió 1709 körrel fejezte be a viadalt, és a második ukránokat összességében nagy, hatkörös előnnyel megelőzve szerezte meg az aranyérmet. A harmadik helyen a lengyel hármas végzett.

Aranyérmes a női pisztolyos csapat, soraiban a zsombói Jákó Miriammal (balról).

Fotó: Krizsán Csaba

A még junior korú, 20 éves magyar sportoló egyéniben a 60 lövéses alapversenyben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és 575 körös eredménnyel a második helyen jutott be a fináléba.

A legjobb nyolc mezőnyében Jákó mellett még négy másik pisztolyos számára nem csupán az érem, hanem a párizsi kvóta is a tétje volt a finálénak, amelyben két ötös sorozattal kezdtek a versenyzők.

Jákó a nyitószériájában két tízest lőtt, de a negyedik lövése csak 8,4-re sikerült és 47,3 körrel zárt, amivel a hatodik helyen állt. A következő sorozatban 8,7 körrel kezdett, majd javított és erős kilenceseket lőtt, de ismét 47,3 kört ért el (94,6 kör), ezzel visszacsúszott a hetedik pozícióba. Tíz lövés után következett a kieséses szakasza a versenynek. Innentől minden második lövés után búcsúzott az utolsó helyen álló. Az olimpiai helyekért küzdők külön versenyében ekkor már nagy fölénnyel a moldovai és a török pisztolyos állt a legjobb helyen, Jákót Dulce 3,6, Yilmaz pedig 4,5 körrel előzte meg.

A kieséses részben Jákó jól bírta a nyomást, 9,9 és 9,7 körrel folytatta (114,2 kör) a döntőt és az ötödik helyre lépett előre, majd az újabb dupla részen 10,3 és 9,4 kört produkált. Ekkor a hatodik volt, négy tizedre elmaradva az ötödik francia Annabelle Piochtól, akit mindenképpen meg kellett előznie, ha folytatni akarta a versenyt. Ugyanakkor a kvótás versenyfutásban nem tudott igazán közel kerülni riválisaihoz, a moldovai pisztolyos ekkor már vezetett és a török is három körre volt tőle.

Jákó a harmadik duplát 9,7 és 10,0 körös lövésekkel tudta le (153,6 kör), a franciát ezzel egy tizeddel megelőzte, az első négy viszont komoly előnnyel állt előtte, így az újabb két lövés jelentette számára a verseny végét. A zsombói Cél-Tudat SE lövője 173,1 körrel az ötödik helyen fejezte be karrierje első fináléját felnőtt világversenyen.

– Alapvetően a döntőbe jutás volt a célom, persze nyilván az olimpiai kvótát is meg akartam szerezni és összességében nem maradtam olyan sokkal le róla – mondta az MTI-nek. – Általában nyugodt vagyok a döntőkben, de én is emberből vagyok és most izgultam. Ez azért más volt, mint egy sima magyarországi verseny. Az ötödik hellyel elégedett lehetek, ugyanakkor dühös is vagyok, mert úgy érzem, több volt bennem és meg lehetett volna szerezni a kvótát.

Nemes Adrienn és Jákó Csaba tanítványa azt is elmondta, még sok tapasztaltot kell szereznie, hogy az ilyen helyzeteket jobban meg tudja oldani, az pedig, hogy közel volt a kvótaszerzéshez, csak még elszántabbá teszi.

– Lesz még egy Európa-bajnokság és egy kvótaszerző verseny Rióban. A mostani döntő után úgy érzem, fel vagyok paprikázva és nagyon szeretnék olimpiai kvótát szerezni – jegyezte meg Jákó Miriam, aki nagyon büszke a Fábián Sára Ráhellel és Major Veronikával csapatban szerzett aranyéremre.