Továbbra sem számíthatott Ryan Woolridge játékára, így irányítója nélkül fogadta az SZTE-Szedeák a Paksot. Bár Noah Locke büntetői után hét paksi pont következett, 2–7 után még az első negyedben fordított az SZTE-Szedeák a szombati bajnokin. A szegediek amerikai légiósa hamar elkapta a ritmust, vezetésével előnyben zárta az első tíz percet a Tisza-parti gárda.

Innentől végig egy borzasztó hullámzó meccs zajlott a pályán, hol itt, hol ott volt a párpontos előny. A nagyszünet előtt Balogh Szilárd kosarával ugyan a Szedeák vezetett, de Ihring triplája zárta az első félidőt, 41–42.

A nagyszünet után Mucza hármasával és Lake kosarával gyorsan fordított a Szedeák. Locke a negyed második felében indult be igazán, egymás után dobta a triplákat, ami után 9 ponttal is meglépett Simándi Árpád csapata, 63–54. Csakhogy a negyed végén ismét fordult a kocka, nem tudta magabiztos előnnyel várni a záró negyedet a Szedeák, 67–6.

Ihringh és a korábbi szegedi, Nicholson tartotta a Paksot, de Locke ezen az estén is tarthatatlan volt, újabb hármasával visszaállította az ötpontos szegedi előnyt 72–67-nél. Négy paksi pont következett, de ekkor is Locke, valamint a roppant hasznosan játszó Mucza lépett elő, egy 7–0-ás futással megalapozta a végjátékot a Szedeák, 79–71. Nicholson három pontra hozta vissza a vendégeket, 83–80-nál azonban a technikaiért járó büntetőt bedobta Locke, majd Bognár is hibátlan volt a vonalról. 90–85-nél a kezében érezhette a meccset a Szedeák, Ihring kidobta a labdát a pályáról, majd Locke büntetőivel a 40 pontot is átlépte – végül maradt az ötpontos különbség, ezzel visszavágott a paksi vereségért az ASE-nak az SZTE-Szedeák.