Bár az alapszakasz-elsőség már eldőlt a vármegyei I. osztályban, alaposan tartogat még izgalmakat az alapszakaszból hátralévő négy forduló.

A már biztosan élen záró SZVSE a Bordányt fogadja, méghozzá Kiskundorozsmán. A Tiszasziget is Dorozsmán lép pályára, ez a találkozó pedig kulcsfontosságú lehet majd a dobogós helyeket illetően. A harmadik helyről várhatja a folytatást a Mórahalom, amely ezúttal a felsőházért küzdő Makót fogadja, a Balástya pedig az Ásotthalom vendégeként próbálhat meg kapaszkodni a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helyhez, amelyen most a Makó áll, és négy ponttal előzi a balástyaiakat. Az alsóházban is rendeznek egy hatpontos csatát, vasárnap a két, egyaránt 10 egységgel álló FK Szeged és a HFC II. találkozik előbbi pályaválasztásával, Petőfitelepen.

A vármegyei II. osztályban pótolják az ősszel félbeszakadt Csengele–Sándorfalva meccset.

A pótolt mérkőzéseket követően ezúttal már teljes fordulót rendeznek a vármegyei III. osztályban. Az őszi bajnok Tiszasziget II. a Sándorfalva II. otthonában nyitja a 2024-es évet, a Baks pedig a forduló egyik kiemelt mérkőzésén a Földeák vendége lesz.

Vármegyei I. osztály, szombat, 14.30: Szentesi Kinizsi–M-Perfect Home-Algyő, Kiskundorozsma–Tiszasziget, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Makó. Vasárnap, 14.30: SZVSE-G-Falc Kft.–DB Futball Bordány SK (Kiskundorozsmán), Ásotthalom–Balástya. 15 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Hódmezővásárhelyi FC II.

Vármegyei II. osztály, vasárnap, 14.30: Csengele–Sándorfalva.

Vármegyei III. osztály, szombat, 14.30: Csanádpalota–DB Futball Bordány II., Zákányszék–Öttömös, Sándorfalva II.–Tiszasziget II. Vasárnap, 14.30: Üllés–Ruzsa, Földeák–Baks, Pusztamérges–Forráskút. A Szatymaz szabadnapos.