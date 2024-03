Nagyon vágynak már egy bravúrsikerre a szegedi férfi vízilabdázók a felsőházi rájátszásban. A Ferencváros, a Szolnok és a BVSC ellen is kifejezetten jó és izgalmas meccset játszottak Sántáék, folyamatosan javítva teljesítményüket. Most a Honvéd ellen is feljebb lépnének a lépcsőn és immár pontot szereznének, amihez szeptemberben tévés mérkőzésen elképesztően közel jártak. Másfél perccel a vége előtt még a döntetlenért támadtak, végül a fővárosiak nyertek 9–7-re otthon.

Parádésan indította a férfibajnokság alsóházi rájátszását a Metalcom Szentes. Kis Gábor vezetőedző tanítványai elmúlt három találkozójukat egyaránt megnyerték, amivel egy két és fél éves rossz időszakot hagytak maguk mögött. Idén már biztosan nem fenyegetheti a Kurca-partiakat a kiesés réme, a 9–12. helyért játszhatnak majd. Ma 15 órától viszont még annak a Miskolcnak a vendégeként ugranak medencébe a középszakaszban, amely eddig tizenkét pontot gyűjtött, a Szentes viszont tizenhatot.

A női vízilabda OB I. alapszakaszának 15. fordulójában a Valdor Szentes ma 17 órától a BVSC otthonában játszik, míg a szegediek 18 órától III. kerületi TVE-vel találkoznak Budapesten. A BVSC az ötödik, a III. kerület a hatodik, a Szentes a hetedik, a Szeged pedig kilencedik a női OB I. tabelláján.