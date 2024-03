Közel 35 éve ismerem Nyári Sándort, azóta szinte minden eredményéről, amit csapataival elért, tudósítottam. Bajnokságot és kupát nyert a Medikémia Szeged férfi és a BSE női röplabdacsapatával, valamint sikeres szövetségi kapitánya volt a férfiválogatottnak. Sok emléket őrzök a meccsekről és a külföldi nemzetközi kupaszereplésekről.

– Amikor ránéztem a naptárra, azt mondtam: hűha, már 77 éves vagyok, hozzá is tettem magamban, érzem is, fáradékonyabb vagyok – mondta a Budapesten élő Nyári Sándor, aki még aktív, az M4 és a Sport1 szakértője, és egy fővárosi általános iskolában hetente tart edzéseket serdülőknek. Nem panaszkodik, de vérnyomását naponta háromszor méri, ritmuszavarral küzd és a dokik azt jósolják, pacemakerre lesz szüksége.

– A család a legfontosabb. Unokáim közül a 9 éves Noa Liza kosár- és röplabda tréningekre is jár, mindkét sportágban ügyes; a 14 éves és 174 centis Panni is röplabdázik, feladó az MTK-ban; a 16 éves Szonja pedig tavaly aerobikban junior világbajnokságot nyert. Nagyon büszke vagyok rájuk! A gyerekeim közül Emese a közelünkben él férjével és a három lánnyal – feleségemmel, Arankával sűrűn látogatjuk őket –, míg Levente 20 éve Angliában a párjával – sorolta Sanyi a számára legfontosabb embereket. A família után a röplabda, a zene, az olvasás következik, a kertjükben is mindig akad tennivaló, imád és, aki kóstolta, állítja, tud főzni.

– Eddig mindenki túlélte… Azt mondják a csirkepaprikásom tarhonyával finom, rántott szeleteket is szívesen készítek, de jó vagyok marha- és sertéspörköltben is. Általában kétnaponta sürgölődök a konyhában. Úgy összegezhetek, a főzés hobbi, a szerelmem pedig a családom, a röplabda és a retro zene – vallott mindennapjairól a „kéthetes” Nyári Sándor.

Elárulta, leginkább a jó és szép ruhának, a praktikus és kényelmes cipőnek – „sportcipőben járok mindenhova, stabilan érzem magam benne, jegyezte meg – örül, szerettei tudják, ezzel bármikor meglephetik, célba találnak. Most szép pár cipőt és meghitt családi ebédet kapott tőlük szülinapjára.