Az alapszakasz végeztével a felső- és az alsóházba jutott csapatok az őszi szezonban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik, majd az őszi fordulókhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal játszanak egymással.

A páros meccsen ötszettes csatát veszítettek el a szegediek, a Szabó-Vitsek duó ugyan vezetett, de a negyedik és ötödik játszma a Kővári-Krebs duóé lett.

Kővárinak aztán egyéniben vágott vissza Vitsek és Szabó is, előbbi négy, utóbbi három játszmában. Sőt, Szabó Krebset is simán győzte le, Kizakisz viszont kikapott Cseritől és Krebstől is. Ellenben Vitsek egy óriási mérkőzésen, döntő szett 7:10-es állásnál három meccslabdát is hárított, és végül behúzta a játszmát, ezzel a meccset is Cseri ellen, ez pedig egyben a szegediek győzelmét is jelentette.

A Floratom az alsóházi rájátszásban legközelebb május 4-én a Csákvár vendégeként játszik majd.

Lukács Levente: – A nagy tét miatt feszült hangulatú, kiélezett mérkőzésen Vitsek és Szabó klasszisának köszönhetően tartottuk itthon a három bajnoki pontot.

Floratom Szeged AC–DVTK 4:3

Férfi asztalitenisz Extraliga, rájátszás, alsóház, 1. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (2), Szabó (2).