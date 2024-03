Szép gólokkal és jó védekezéssel sikerült újabb három pontot szereznie a Szentesnek a férfi vízilabda OB I. alsóházi rájátszásában. 1–1-es első negyed után a másodikban beindult a Metalcom-henger, hétszer találtak be, miközben csak hármat kaptak. Ez a négygólos előny pedig megelőlegezte az Eger elleni siker utáni újabb győzelmet, a harmadik és negyedik negyedben is uralta a meccset a Szentes. Biros négy góljának is köszönhetően 15–9-re nyertek a Kurca-partiak, akik szombaton 18 órától a sereghajtó Pécset fogadják.

– Izgatottan vártuk ezt a fontos mérkőzést. Sokat készültünk a KSI-re, amelyet OB I.-es csapatnak gondolok, többször bebizonyították, hogy veszélyes csapat. Az volt a célunk, hogy ne hagyjuk kibontakozni a saját játékukat. Boldog vagyok és örülök, hogy másodszor nyertünk, ráadásul itthon Szentesen. Büszke vagyok a játékosokra, mert jól kezelték a sok dicséretet, amit az Eger elleni siker után kaptak. Magabiztosan és fegyelmezetten játszottunk, összességében nagyon elégedett vagyok a csapatommal – értékelte a Metalcom Szentes–KSI bajnokit a hazaiak trénere, Kis Gábor.

Álmosan kezdett Szolnokon a Szeged. 3–0 és 5–1 is állt már az eredményjelzőn, innen viszont felzárkóztak Kürti Dominikék, az utolsó negyed 8–8-ról indult. Négy perccel a vége előtt még 9–9 volt az állás, majd az utolsó két percben 11–10-nél kétszer is támadott az SZVE az egyenlítésért, ami nem jött össze.

– Az történt, amire számítottunk. Tudtuk, hogy a Szolnok erős csapat és jól felkészülnek. Minden erőnkre szükségünk volt, hogy ilyen szoros meccset játszunk. Szerelmes vagyok abba, amit a csapatom csinál az elmúlt időszakban. Elképesztően jól néz ki, hogy próbáljuk eltüntetni a papíron lévő különbségeket, még közelebb vagyunk az elithez, mint eddig. Nagyon közel voltunk a pontszerzéshez, nagyon remélem, hogy az a tűz, amivel a játékosaim játszanak, nem fog alábbhagyni, mert ha ezen az úton megyünk tovább, akkor megesz a hőn áhított győzelem, amire vágyunk a felsőházban – tekintett bizakodva a jövőbe Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője.

A következő héten nem játszanak a szegediek, legközelebb március 30-án látják vendégül a Honvédot.

Metalcom Szentes–KSI 15–9 (1–1, 7–3, 3–2, 4–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., középszakasz, alsóházi rájátszás, 2. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 150 néző. Vezette: Kun, Vogel.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Pethe, Asanin 2, Bozó 1, Szatmári 2, Csorba 2, Hajdú 2. Csere: Pászti (kapus), Magyar, Vékony, Vismeg B. 1, Biros B. 4, Kürti-Szabó M. 1. Vezetőedző: Kis Gábor.

KSI: Fejes – Rajna, Balogh 2, Mezei, Bede 2, Iriczfalvi 1, Nagy Z. 2. Csere: Szalai M. (kapus), Niklász, Mihov, Pető, Benedek M. 2, Mérő. Vezetőedző: Horváth János.

Gól – emberelőnyből: 9/8, ill. 10/5.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Pethe, ill. Niklász.

Szolnoki Dózsa–Zue.hu Szegedi VE 11–10 (3–1, 2–3, 3–4, 3–2)

E.ON férfi vízilabda OB I., felsőházi rájátszás, 2. forduló. Szolnok, Tiszaligeti uszoda. Vezette: Kovács Cs. T., Ercse.

Szolnok: Bányai – Szeghalmi 3, Ágh, Jansik D. 4, Kovács G., Pásztor 2, Vámosi. Csere: Ionescu, Schmölcz, Pető, Vismeg Zs. 2, Teleki, Simon D. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Szeged: Danka – Sánta, Bóbis 2, Nagy M. 1, Horváth Zs. 1, Kürti 3, Sziládi 1. Csere: Gyovai (kapus), Pörge 1, Tóth Gy., Klár, Leinweber 1, Horváth V. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 12/5, ill. 14/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. -.

Kipontozódott: Teleki, Vámosi, ill. Tóth Gy.