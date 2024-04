Két egri találattal indult a mérkőzés, majd ezt a hátrányát gyorsan ledolgozta a Szentes. Ezután a második negyedben felváltva születtek a gólok, ennek köszönhetően a nagyszünetben 5–4 állt az eredményjelzőn.

A harmadik negyed elején a védelmek domináltak, majd a négyperces gólcsendet a hazaiak törték meg, 6–4. Ismét jött a gólváltás, az utolsó negyed 7–5-ös egri előnyről indult. Nagyot küzdött a támadásban gyengébb napot kifogott Szentes, 7–6-ra és 8–7-re és felzárkózott, de az egyenlítésért egyszer sem támadhatott. 10–7-ről még két Szatmári-góllal visszajöttek 10–9-re, a döntetlenért viszont már hosszabb támadást nem vezethetett a Metalcom.

Az Eger újabb győzelmével megfordította az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot és megnyerte 7:4-re. A másik párharcban az UVSE 6:3-ra vezet a Miskolc ellen, ma 15 órától utóbbi otthonában találkoznak A Szentes ennek a párharcnak a vesztesével találkozik majd a 11. helyért.

Kis Gábor: – Gratulálok az Egernek és Biros Péternek. Dühös vagyok és csalódott, nagyon sajnálom, hogy így alakult ez a mérkőzés. Megérdemelte az Eger a továbbjutást, mert komplettebb csapat, mint mi. Kicsit nagy volt velünk és magunkkal szemben az elvárás, mert az elmúlt időszakban egy nagy változás volt a csapatunk játékában, ami nagyon pozitív volt. Ha előzetesen valaki azt mondja, hogy az Eger jut tovább ebből a párharcból, akkor igen, az Eger jobb csapat. Hiába hallom azt mindenhol, hogy mennyivel szebb lett a Metalcom Szentes vízilabdája, nem tudom ezzel nyugtatni magam, mert úgy gondolom, ezen a mérkőzésen meg kellett volna vernünk az Egert. Olyan hibákat vétettünk, amelyek nem voltak ránk jellemzőek. A védekezésünk jobb lett, mint az otthoni meccsen, mert jobban vissza tudtunk húzódni és több blokkunk volt. A támadójátékunk viszont rosszabb lett, valamint az sem fér bele, hogy három akciógólt kapjunk centerből. A harmadik negyedben is azt gondoltam, hogy fordítani tudunk, ráadásul a hazaiak az egyik legfontosabb játékosukat is elvesztették, ennek ellenére nem sikerült. Emiatt nagyon el vagyok kenődve. Ettől függetlenül gratulálok a csapatomnak, mert jó volt abban a tudatban dolgozni az elmúlt időszakban, hogy akár a kilencedik helyet is megszerezhetjük.

Eger–Metalcom Szentes 10–9 (2–2, 3–2, 2–1, 3–4)

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás a 9–12. helyért, 2. mérkőzés. Eger, Bárány uszoda. Vezette: Vogel, Csanádi.

Eger: Krémer – Biros S. 2, Sári A., Szalai G. 2, Spitz 1, Murisic 2, Krijestorac. Csere: Rádli, Sudár, Dóczi 1, Gólya 2, Molnár G., Mészáros B. Vezetőedző: Biros Péter.

Szentes: Kovács B. – Bozó 1, Magyar 1, Szatmári 3, Csorba 1, Biros B. 1, Hajdú. Csere: Pethe, Asanin 1, Vékony, Vismeg B. 1, Kürti-Szabó M., Makán R. Vezetőedző: Kis Gábor.

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 9/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/0.

Kiállítva cserével: Krijestorac.

Kipontozódott: Sári A., Spitz, Gólya, ill. Hajdú.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredmény: 7:4 az Egernek.