Sima győzelmet aratott az Oroszlány ellen hétközben az SZTE-Szedeák. Simándi Árpád tanítványai számára szombaton 18 órától viszont jön a hármas széria utolsó mérkőzése, ezúttal a Kaposvár érkezik az újszegedi sportcsarnokba.

Az a Kaposvár, amely ugyan utolsó helyről várhatja a hétvégét, ám utóbbi két mérkőzését megnyerte, viszont így is három győzelemnyi különbséggel áll jobban a Szedeák a szombati meccs előtt. Ha a Tisza-partiak megtartják lendületüket, és a somogyiak elleni mérkőzést is megnyernék, már matematikailag is nagyon közel kerülnének ahhoz, hogy bebiztosítsák élvonalbeli tagságukat. Ebben az esetben ugyanis a hátralévő öt mérkőzésből mindegyiket meg kellene nyernie a Kaposvárnak, miközben a Szedeák nem nyerhet.

– Jól felkészültünk az Oroszlányból, tudtuk, hogy nagyon jó légiósaik vannak, szeretik diktálni a tempót. Jó támadójátéka van az OSE-nak, ezt próbáltuk minél jobban semlegesíteni. Szerintem jól működött a védekezésünk, ezáltal könnyű kosarakat tudtunk szerezni. Jó ritmusba kerültünk, járt a labda támadásban. Megérdemelten nyertünk, ezzel az energiával szeretnénk folytatni, és megverni a Kaposvárt – mondta az Oroszlány elleni mérkőzést követően Balogh Szilárd, az SZTE-Szedeák csapatkapitánya.

És való igaz, ha olyan védekezést tud bemutatni a Szedeák szombaton is, amellyel szerdán abszolút megállította az Oroszlányt, akkor jó esélyei lehetnek a győzelemre szombaton is. Nem mellesleg ezzel igencsak megnyugtató helyzetbe hozhatná saját magát a szezon utolsó öt mérkőzésére.