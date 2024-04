Átmenetileg lemondta a válogatottságot Magnus Röd. A norvég kézilabdázó annak érdekében nem vesz részt az ötkarikás játékokon, hogy a lehető legjobb formában legyen a 2024–2025-ös szezonban, amely az első lesz neki Szegeden.

A 26 éves játékos rehabilitációja jól halad. Röd úgy nyilatkozott, a norvég bajnokság rájátszásában lehetséges, hogy még pályára lép a Kolstad mezében. Az olimpia viszont rossz időpontban abból a szempontból számára, hogy a következő idényre, amikor Szegedre igazol, elérje a maximum teljesítményét. Emiatt nem küzd meg a válogatott meghívóért, lemondott erről ideiglenesen. Később viszont elmondása szerint Jonas Wille szövetségi kapitány rendelkezésére áll majd.

– Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de nem vagyok kész arra, hogy a sérülésem után megharcoljak azért, hogy bekerüljek az olimpiai keretbe. Nekem és a válogatottnak is jobb, ha most tartok egy kis szünetet. Erről tájékoztattam a szövetségi kapitányt – idézi Magnus Röd szavait a handball.no portál.

A kézilabdázó úgy fogalmazott, hogy nyugodtan szeretne dolgozni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, nem szeretne bajnokság megnyerésén stresszelni.

– Mindig az a vágyam, hogy az összes mérkőzésen pályára lépjek, de most be kell látnom, ez nem lehetséges. A válogatottban játszani óriási kiváltság, pláne az olimpián. Ha Norvégiát akarod képviselni a párizsi keretben, akkor fizikálisan és mentálisan is 100 százalékosnak kell lenned. Én viszont most 100 százalékosan arra szeretnék koncentrálni, hogy egészséges és sérülésmentes legyek – hangsúlyozta Röd, akit a következő két szezonra igazolt le az OTP Bank-Pick Szeged.