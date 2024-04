Női vízilabda OB I. 1 órája

A szezon legjobb támadását produkálta a Szeged

Mindkét Csongrád-Csanád vármegyei női vízilabdacsapat győzelemmel zárta a hétvégét a bajnokságban. A Valdor Szentes betegségek miatt halasztani szeretett volna, végül tartalékos összeállításban is magabiztosan, 13–9-re győzte le a Tatabányát itthon. A Szeged is fontos három pontot gyűjtött be Győrben 9–6-os sikerével.

Becsei Dávid Becsei Dávid

Fontos három ponttal gazdagodtak a szegedi lányok. Fotó: Karnok Csaba

Egyetlen másodpercig sem forgott veszélyben a Szentes győzelme a Tatabánya ellen itthon. Hamar kétgólos előnybe került a Valdor, majd nyolc perc játék után már 4–1 állt az eredményjelzőn. A második negyed is szentesi találattal kezdődött, ezt a négygólos előnyt pedig a nagyszünetre is megtartották, ekkor 7–3-at mutatott a tábla. A harmadik negyedben megfelezte hátrányát a Tatabánya (9–7), a negyedikben viszont koncentrált játékkal a Szentes 12–7-re ellépett, majd 13–9-re győzött. Védekezésben és támadásban is remekelt a Szeged Győrben, így a harmadik negyed derekán már 7–2-re vezetett. A vége 9–6 a Tisza-partiaknak, győzelmük – akárcsak a Szentesnek – nem forgott veszélyben. Matajsz Márk, a Valdor Szentes vezetőedzője: – Mindkét csapatnak gratulálok, az enyémnek azért, mert bebizonyították, hogy igazi sportemberek. Mindenkit, még Hevesi Anitát is be kellett vetnünk. A lényeges dolgok a rájátszásban dőlnek el, de magunknak bizonyítottunk ezzel a győzelemmel. Halasztani szerettünk volna a sok betegünk miatt, amibe a vendégek nem mentek bele. Szabó Tamás, a Szegedi VE vezetőedzője: – Nagyon sokat készültünk erre a mérkőzésre, örülök, hogy győzelemmel zártuk. Természetesen voltak hibák a játékunkban, de nagyon büszke vagyok a lányokra. Támadásban a szezon legjobb teljesítményét nyújtottuk. Jó ütemben jöttek a passzok, azokra az oldalakra raktuk a labdát, ahova kell, jó ütemben passzoltunk. Védekezésben is sikerült az edzéseken gyakoroltakat hozni, jó ütemben érkeztünk vissza és jó helyen voltak a blokkjaink. Végre elhitték a lányok, hogy képesek ilyen játékra! Fontos, hogy sikerélménnyel utazhatunk haza. Gratulálok a Győrnek is, mert látszik a tudatosság a hazaiak játékában.

