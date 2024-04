Öt fordulóval a vége előtt négy győzelemre nőhetett volna az SZTE-Szedeák előnye a 14., kiesést jelentő Kaposvárral szemben, amennyiben nyerni tudott volna szombaton este. A feltételes mód indokolt, mert bár húsz percig úgy tűnt, az Oroszlány elleni meccs után ezúttal sem kell majd izgulnia a csapatnak a győzelemért, de a harmadik negyedben elkezdtek beesni a kaposvári triplák, miközben szegedi oldalon kimaradtak a dobások, így a somogyiak a végére fordítottak. Az alapszakaszban kétszer legyőzte a Kaposvárt a Szedeák, most viszont nem sikerült – a szezonból hátralévő öt fordulónak így nem négy, hanem két győzelemnyi előnnyel vág neki az SZTE-Szedeák.

– Az első félidőt kontrolláltuk, jól játszottunk, rendben volt a védekezésünk, ezáltal volt ritmusa a támadásainknak is. A második félidőben egész egyszerűen az öltözőben maradtunk, ahogy lenni szokott ilyenkor, a Kaposvár vérszemet kapott, jól játszottak, nekünk pedig nem állt össze a védekezésünk. Nagyon sok pontot kaptunk a második húsz percben ezáltal nem is tudtunk úgy támadni, mint korábban. Gratulálok a Kaposvárnak, nincs vége, van még öt mérkőzés hátra, rendezni kell a sorokat. Tudom, hogy nehéz lesz, hiszen négy idegenbeli mérkőzésünk lesz, de mindent meg kell tennünk azért, hogy kiharcoljuk a bennmaradást – összegzett Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

A második negyedben Zsíros Péter két triplája lendítette át a csapatot a kisebb holtponton, és megadta az alaphangot ahhoz, hogy magabiztos előnnyel mehessen szünetre a Tisza-parti gárda.

– Az első félidőben minden rendben volt, nagyszerűen védekeztünk, teljesítettük azt, amit elvárt tőlünk az edző, ennek köszönhető a tizenhárom pontos előnyünk a félidőben. A második félidőre nem úgy jöttünk ki, ahogy kellett volna, kaptunk hét hárompontost, míg mi egyet sem tudtunk bedobni. A védekezéssel akadtak gondjaink, most rendeznünk kell a sorokat. Még nincs veszve semmi, vissza kell találnunk a helyes útra – mondta a meccs után Zsíros Péter.

Való igaz, semmi nincs veszve, de a szegediek helyzete annyiból nem könnyű, hogy a hátralévő öt meccsből négyet is idegenben játszik majd, csupán a Körmendet fogadja, míg a Paks, Kecskemét, Oroszlány, Kaposvár négyeshez egyaránt utazik majd. Legközelebb május negyedikén, Pakson lépnek pályára Balogh Szilárdék.

– Először is gratulálok a Szegednek, a stábnak és a játékosoknak, mert döntőt játszhattak a kupában, azt gondolom, ez óriási eredmény. Nagyon tisztelem a Szegedet, amelynek ahogy a meccs előtt is mondtam, kiváló képességű játékosaik vannak, főleg Noah Locke, aki közel 80 pontot dobott nekünk az alapszakasz két meccsén. Nagy köszönet a játékosaimnak ezért a győzelemért, tudtam, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, hiszen nagyon szűk volt a rotációnk, és most elveszítettünk még egy játékost, miközben nem volt velünk Remy Abell és James Jean-Marie sem. Az első félidőben borzasztóan játszottunk a pálya mindkét oldalán, önzően kosárlabdáztunk. Ha így játszunk, senkit sem győzünk le. A második félidőben azonban elkezdtünk másképp játszani védekezésben és támadásban is, járt a labda, és 59 pontot szereztünk. Ez a különbség, ha csapatként, vagy ha a statisztikáért játszol. Még egyszer köszönöm a játékosaimnak ezt a nagy győzelmet, most pihenünk egy kicsit, aztán folytatjuk a munkát, mert kemény meccsek várnak ránk, minden találkozó olyan lesz, mint egy döntő – mondta Dalibor Damjanovics, a Kaposvár vezetőedzője a szombati mérkőzést követően.

SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK 89–94 (26–20, 22–15, 16–28, 25–31)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, playout, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Cziffra, Győrffy, Jakab.

SZTE-Szedeák: Woolridge 11, Locke 24/12, Balogh 8/3, BOGNÁR 17/3, Lake 19. Csere: Zsíros 8/6, Mucza 2, Cohill. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kaposvár: EADDY 30/21, Halmai 11/6, Filipovity 16/12, Jackson 9, Koprivica 17. Csere: Krnjajszki 4, Szőke 7/3, Paár. Vezetőedző: Dalibor Damjanovics.

Kipontozódott: Lake (40.).