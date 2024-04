Bár az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, a második félidőben védekezésben nem tudta tartani a Paksot, miközben a dobószázaléka sem volt az igazi az SZTE-Szedeáknak. A vége 81–96-os vereség, így rosszul kezdte az alsóházi rájátszást a Tisza-parti csapat.

– Emocionálisan nagyon nehéz felpörögni egy ilyen hétvége után – utalt Simándi Árpád arra, hogy a Szedeák egy héttel korábban két nap alatt két nagyon komoly mérkőzést játszott a magyar kupa négyes döntőjében, és végül egy ezüstéremmel térhetett haza. – Az első félidő nagy részében ha nem is játszottunk jól, de kontrolláltuk a mérkőzést, aztán a második negyed legvégén elveszítettük a ritmust. Félidőben próbáltunk változtatni a védekezésben, de innentől kezdve csak futottunk az eredmény után. Nagyon rossz százalékkal dobtunk, szerintem ebben a szezonban nem volt ilyen, hogy csak három triplát dobtunk volna, abból is kettőt az utolsó másfél percben. Tanulnunk kell a hibáinkból, szerdán meg kell próbálnunk kijavítani ezeket, és minden energiánkkal arra fókuszálni, hogy nyerjünk Körmenden. Köszönöm a szurkolók buzdítását, ma is itt voltak mellettünk, remélem, a szezon hátralévő részében is kitartanak mellettünk! – összegzett az SZTE-Szedeák trénere.

– Tudtuk a meccs előtt is, hogy nehéz lesz felpörögni erre a meccsre és nagy energiákkal játszanunk. Az elején még tudtuk tartani magunkat, követtük a megbeszéltéket, de a végére elfogyott a koncentrációnk, a védekezésünk teljesen szétesett. Ebből fakadóan nem voltak gyorsindításaink, nem tudtunk könnyű pontokat szerezni, a saját dolgunkat nehezítettük meg. Rengeteg hibával játszottunk, ezt a Paks végig kihasználta. Kicsit úgy érzem, saját magunkat vertük meg, de nincs idő siránkozni, megyünk Körmendre és próbálunk javítani – nyilatkozta Balogh Szilárd, a szegediek csapatkapitánya.

– Először is gratulálok a Szegednek a kupában mutatott teljesítményéért! Érződött, hogy fáradtak az elmúlt hétvége után, de ettől függetlenül nagy siker a mai győzelem számunkra. Csapatként értük el ezt a győzelmet, mindenki hozzátett valamit, ebben a szezonban pedig minden idegenbeli győzelem nagyon sokat jelent. Próbálunk a mai teljesítményre építkezni, de szerdán már egy fontos meccs vár ránk a Kaposvár ellen – mondta a mérkőzést követően Sebastjan Krasovec, a Paks vezetőedzője.

Szerdán már újabb mérkőzés vár a Szedeákra, a playout második fordulójában az Egis Körmend vendégei lesznek Bognár Kristófék.