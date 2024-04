– Négynapos evezős ünnepet várunk ettől a regattától, nemcsak önmagában a versenyben gondolkodunk, hanem kiegészítő programokkal együtt szeretnénk megmutatni a hazai közönségnek a sportágat – mondta egy korábbi interjóban az MTI-nek Cseh Ottó. A szakember hozzátette, nagyon fontos üzenete lesz az egyetemek regattájának, amelynek keretein belül nyolc hazai felsőoktatási intézmény – közte az Szegedi Tudományegyetem – nyolcasai mérkőznek meg egymással. Kiemelte, hogy a szövetség már tíz egyetemmel kötött együttműködési megállapodást, ennek lényege, hogy a hallgatók a testnevelés óra keretein belül evezhetnek. Április 25. és 28. között lesznek olyan résztvevői a kiegészítő programoknak, akik így ismerkedtek meg a sportággal.

– Ennél jobb közösségépítő környezetet, mint egy evezős hajó, egy csónakház, az evezés közössége nem nagyon tudok elképzelni – jelentette ki Cseh Ottó.

A MESZ-elnök kiemelte, természetesen a kvótaszerzés a fő cél, de megbecsülnek minden küzdelmes és harcos helyezést, amelyet a most bemutatkozó fiatalok érhetnek el, könnyűsúlyban pedig érmeket várnak a kontinensviadalon.

– A szövetségnek, az elnökségnek és a szövetségi kapitánynak is nagyon komoly szándéka volt az, hogy ezek a fiatalok részt tudjanak venni nemzetközi versenyen és megízleljék, milyen ennek a hangulata, és szeretnék, hogy ez egy hatalmas élmény legyen nekik – hangsúlyozta Cseh Ottó a férfi négypárevezős "csikócsapatot" említve, amelyben Demkó Mátyás révén ifjúsági evezős is helyet kapott.

Az indulási helyeket számba véve elárulta, hogy az egypárevezősöknél az első három helyezés ér olimpiai kvótát, itt Gadányi Zoltána indul a nőknél, Pétervári-Molnár Bendegúz pedig a férfiaknál (ő Rióban 14., míg Tokióban 10. lett, azaz a harmadik olimpiájára készülhet), míg a könnyűsúlyú kétpárban (magyar női induló: Bene Dorottya, Szili Dorina, férfi indulók: Galcsó Vencel, Szöllősi Balázs) az első kettő biztosítja helyét a játékokon, illetve a paraevezősöknél (Pető Zsolt a magyar résztvevő) csak a győztes váltja meg a jegyét Párizsba.

– Van egy bonyolult elosztási rendszer, ez azt jelenti, hogy ha valamelyik evezősünk nem végez az előbb említett helyeken, akkor is van lehetősége kvótát szerezni. Bizonyos országok kettőnél több kvótát nem szerezhetnek ezen a versenyen, ők pedig leadják a kvótájukat, így az is megtörténhet, hogy egy negyedik vagy ötödik hely is indulási jogot érhet. A fő feladatunk viszont az, hogy az első három, kettő, illetve PR1-ben pedig a győztes pozícióba kerüljünk – zárta gondolatait Cseh Ottó.

A jegy- és bérletértékesítés már elkezdődött a párizsi olimpia előtti egyik legfontosabb sportági versenyre, amelyre több mint 30 ország 600 sportolója érkezik. A kontinentális kvalifikációs regattán 13 kvóta talál majd gazdára.

Magyarország legutóbb 54 éve rendezett felnőtt evezős Eb-t, akkor a tatai Öreg-tó adott otthont a nők küzdelmének.