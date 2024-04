A két csapat felcserélte az eredetileg Szentesre kiírt mérkőzés pályaválasztói jogát, így péntek este Hódmezővásárhelyen találkozott a HFC II. és a Szentesi Kinizsi.

A vendégek két alkalommal is vezetéshez jutottak, de erre rendre jött a válasz hazai oldalról – sőt, a HFC II. könnyedén meg is fordíthatta volna a meccset, de csak a kapufát találta el. Így végül maradt a döntetlen, a vásárhelyiek ezzel továbbra is nyeretlenek, míg a szentesiek veretlenek a rájátszás során.

Vármegyei I. osztály, alsóház

Hódmezővásárhelyi FC II.–Szentesi Kinizsi 2–2 (1-2)

Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Kiss D., Buzon).

HFC II.: Hegyes – Vass, Arany (Pálinkás, a szünetben), Herczeg, Orovecz (Daraki, 88.), Buzás, Rabecz, Bencze, Czékus, Kis D. (Patkós, 61.), Karácsonyi (Marton, a szünetben). Edző: Vinnai István.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bartucz B., Rostás, Mihály, Bartucz P. (Péter, 65.), Sarusi, Locskai (Szőke, 79.), Rácz D. (Bíró, a szünetben), Piti (Koncz, a szünetben), Becsek, Bertók (Illés, 72.). Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Rabecz (26.), Marton (48.), ill. Bertók (17.), Sarusi (32.).

Jók: Herczeg, Czékus, Rabecz, Orovecz, ill. Sarusi, Mihály, Bartucz B.

Vinnai István: – Jó iramú mérkőzésen, amit lehetett, kihagytunk. Úgy gondolom, győzelmet érdemeltünk volna.

Szöllősi Ferenc: – Kevés helyzetünkből kettőt értékesítettünk, az ellenfélnek nagyobb lehetőségei voltak. Küzdöttünk, ez most egy döntetlenre volt elég.

A forduló további programja:

Vármegyei I. osztály, felsőház, szombat, 16.30: Tiszasziget–M-Perfect Home-Algyő, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Makó, Kiskundorozsma–SZVSE-G-Falc Kft. Alsóház, szombat, 16.30: FK 1899 Szeged–Balástya. Vasárnap, 16.30: Bordány–Ásotthalom.