Míg 2022-ben két nagyon komoly mérkőzés után, addig 2024 áprilisában a Falco elleni győzelmet követően készülhetett a másnapi döntőre az SZTE-Szedeák a Zsíros Tibor magyar kupában. Ez, valamint a szombathelyiek ellen mutatott nagyszerű játék is bizakodással tölthette el a szegedieket a finálét megelőzően.

A 17. percben pedig egyre inkább reménykedhettek a Szedeák szurkolói (akik bizony igen népes létszámban voltak jelen a BOK csarnokban), hogy ez a döntő meglehet: 47–36-nál ugyanis 11 ponttal vezettek Balogh Szilárdék. A Szolnok viszont négy pontra visszajött a nagyszünetre, majd egy nyolc-nullás futással kezdte a harmadik negyedet, védekezésben jelentősen feljavult, sokkal több lepattanót szedett, és bizony azok a bizonyos extra dobások rendre kiperdültek szegedi oldalon, amelyek a Falco elleni bravúr alkalmával megvoltak.

– Összességében most csalódott vagyok, mert azt gondolom, volt esélyünk. A második negyed végén, de leginkább a harmadik negyed elején másfajta Szolnokot láthattunk a pályán és erre rosszul reagáltunk, nem volt válaszunk az agresszív védekezésre. A dobások sem úgy ültek, mint az elődöntőben, sokat hibáztunk, ennek következtében a védekezésünk is kissé szétesett, elfáradtunk. Büszke vagyok a srácokra, negyven percen keresztül küzdöttünk, megtettünk mindent azért, hogy miénk legyen az aranyérem, sajnos nem sikerült megszerezni – mondta Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Bognár Kristóf egyike volt azoknak a játékosoknak, akik a 2022-es döntőben is pályára léptek. Rajta kívül Balogh Szilárd és Mayer Ákos játszott két évvel ez előtt is, valamint az akkori keret tagja volt Polányi Kristóf is, aki most sérülése miatt nem játszhatott. A szegediek erőcsatára nagyszerűen kezdte a döntőt, és nagy szerepet játszott a több mint tízpontos előny kiépítésében, ám végül ugyanúgy, mint két éve Debrecenben, most is ezüstérem került a nyakába a döntőt követően.