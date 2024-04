A négy negyeddöntő közül kettőt kedden játszottak le a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupából – a tét nem volt kisebb, mint a legjobb négy közé kerülés, ezzel együtt pedig az országos főtáblára való feljutás.

Mórahalmi kapufával kezdődött az SZVSE–Mórahalom mérkőzés, és a vendégek hiába kezdtek jobban, az első helyzetét rögtön gólra is váltotta az SZVSE, Albert fejelhetett szabadon. Magas iramban zajlott a játék, amelyben benne volt az egyenlítés is, de a félidő hajrájához közelítve Papp Ádám egy csel után nagy erővel lőtt a vendégek kapujába. A Mórahalom még a szünet előtt Bokányi szép csavarásával szépített. A szünet után nagy küzdelem zajlott a pályán, és a végén hiába próbált már meg mindent a vendégcsapat, egyenlítenie nem sikerült – a kupában címvédő SZVSE jutott be az elődöntőbe.

A másik összecsapáson az egyik vármegyei II. osztályú csapat, a St. Mihály próbált meg újabb bravúrt a magasabb osztálybeli ellenfelével szemben, de a Tiszasziget magabiztosan hozta a meccset, így a szigetiek is bejutottak a legjobb négy közé.

Hogy melyik két csapattal lesz teljes a legjobb négy, és ezzel az országos főtábla vármegyei mezőnye, az szerdán 17.30-tól kiderül, ekkor rendezik az Algyő–Szentesi Kinizsi és a Sándorfalva–Ásotthalom mérkőzéseket.

Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupa, negyeddöntő

SZVSE-G-Falc Kft.–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 2–1 (2-1)

Szeged, SZVSE-stadion, vezette: Gargya Balázs (Kiss R., Gera).

SZVSE: Baji – Csamangó, Mészáros (Kormányos, 57.), Rádai, Albert (Beretka, 67.), Mezei, Ábrahám-Fúrús (Amariutei, 57.), Lévai, Kelemen V., Papp Á. (Pócs D., 57.), Fodor. Edző: Kelemen Balázs.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Rádóczi, Ábrahám, Holcsik (Csehó, 56.), Pető (Czékus, 79.), Nagy M., Pióker (Hovanyecz, 65.), Dobronoky, Bokányi (Hatvani, 74.), Szalma (Tajthy, 56.). Edző: Papp Endre.

Gól: Albert (8.), Papp Á. (33.), ill. Bokányi (41.).

St. Mihály–Tiszasziget 1–3 (0-2)

Szeged-Szentmihály, vezette: Kiss Dávid (Minda, Halász).

St. Mihály: Vér – Csobán R., Csobán K., Kopasz, Antal, Baján, Kovács B., Hufnágel, Klippel (Sallai, 60.), Nagy N. (Fülöp, 71.), Andróczki. Játékos-edző: Baján Zoltán.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á. (Kollár A., 63.), Németh Z. (Kökény, a szünetben), Szabó D., Buzsáki (Tóth I., 61.), Bálint (Kollár T., 75.), Skribek Á., Baka, Dancsok, Farkas F., Tóth J. (Varga G., 75.) Edző: Bány Tamás.

Gól: Antal (83.), ill. Dancsok (11.), Szabó D. (42., 48.).