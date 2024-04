A The rumble in the club elnevezésű esemény ötlete a Szeged BC edzője, Gál Konrád fejéből pattant ki, majd jöhetett a megvalósítás is. A fiatal szakember hat pár mérkőzését szervezte le, és a siker már akkor garantált volt, amikor elővételben elfogytak a jegyek a körülbelül három órás programra.

A helyszín tökéletesen megfelelt a gálának, és az is remek ötlet volt, hogy elsőre nem tervezték hosszúra a programot, sokkal inkább az volt a cél, hogy egy vasárnap esti kellemes szórakozással töltsék el az időt a szurkolók. Mondhatjuk, hogy ez tökéletesen teljesült.

És akkor nézzük az eredményeket! A hat pár mindegyikében volt Szeged BC-versenyző, két párban pedig csak bemutatómérkőzést rendeztek. Deák Fanni (66 kilogramm) a szerb Anja Rakics és a kongói származású Yves Massala (86 kg) Bárányi Péter elleni találkozóján nem hirdettek végeredményt.

A szegediek közül Dragon Botond (63,5 kg) pontozással nyert, Nógrádi Bence (86 kg) pontozással veszített, Király Balázs (75 kg) szintén pontozással kikapott, míg Gémes Levente (71 kg) döntő fölénnyel rendezte le a mérkőzését. Tegyük hozzá, hogy Nógrádi és Király ellenfele egykor szegedi színekben bokszolt, ám mind Vata Gábor, mind Oroyovwe már más klubban szerepel.

Az est egyéni értékelésére a Szeged BC edzőjét, Gál Lászlót kértük meg, akinek a munkáját Gál Konrád mellett Merész Ferenc és Takács István segítette.

– Deák Fanni hosszú kihagyás után tért vissza, és már látszik rajta, hogy újra edzésben van. Végig irányította a meccset, és ha eredményhirdetés lett volna, nem kellett volna tartanunk attól, ki nyer. A másik bemutatkozó, a Szegeden tanuló Yves Massala lelkesen jön hozzánk, kisebb nyelvi gondok azért akadnak, mert angolul nehezen beszél, ám szeret a csapatban lenni. És most hozott magával olyan szurkolókat, akik afrikai stílusban bíztatták. Az ellenfele felnőtt bajnok volt, Yves-nek pedig ez volt a második meccse, így amikor az első menetben betalált egy nagy ütés, azonnal kivettem őt, nehogy komolyabb gond legyen. Dragon Botond nem régóta versenyez, de roppant szorgalmas, nagyon jó mozgáskoordinációval megáldott ökölvívó, rengeteget foglalkozik a sportággal, és ez meg is látszik rajta. Bízom benne, hogy lesznek még komoly eredményei, és megismerik a nevét. Nagyon jó partner az edzésmunkában is. Nógrádi Bence munka mellett edz, így nem tud napi szinten részt venni a tréningeken, de mindig jó kis közönségmeccseket játszik. Látszik rajta a küzdelem, szeretik nézni, ahogy ő bokszol. Király Balázs Oroyovwe mellett nőtt fel, így egy picit még példaképként tekint rá. Jó és színvonalas meccs volt kettejük között, talán ha Király nem tiszteli ennyire az ellenfelét, nyerhetett volna. Gémes Levente kapcsán nem volt aggályunk, hogy bármi gond lehet. Szerettünk volna taktikai dolgokat végrehajtani, ezért megbeszéltük, melyik menetben mit bokszol. Ezt betartotta, és a harmadik menetben be is fejezte a találkozó – mondta Gál László.

A szegediek közül Gémesnek a következő feladat az Európa-bajnokság lesz, amelyre a jövő héten utaznak el. Április végétől megint Szegeden készülhet az ifjúsági világbajnoki második bokszoló, majd május elején irány Bangkok és az olimpiai kvalifikációs torna.