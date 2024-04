Három hónapja a magyar kupa negyeddöntőjében, tegnap este viszont a playout, azaz az alsóházi rájátszás keretein belül játszott a Körmend otthonában az SZTE-Szedeák, amelyből ezen az estén is hiányzott Brendan Bailey.

A januári meccshez hasonlóan most is korán komolyabb előnyt épített ki a Körmend, a hazaiak úgy dobtak több mint harminc pontot az első negyedben, hogy mind az öt triplakísérletüket értékesítették. Tizenegypontos hátrányból aztán a második negyedben visszajött a Szedeák, amelynek védekezése jóval hatékonyabban működött, a Körmend távoli dobásai pedig ekkor már kimaradtak. A félidő végéhez közelítve megjöttek a szegedi trojkák is, Locke öt pontjával előbb egyenlített, majd Zsíros triplája után a vezetést is átvette a Szedeák, 44–47. A nagyszünetben azonban Djogo sarokhármasa után mégis a hazaiak vezettek, 50–49.

A pihenőt követően egy 9–0-ás szériának köszönhetően fordítani tudott a Szedeák 56–51 után, ekkor viszont nyolc körmendi pont érkezett válasz nélkül. A hazaiak csapatkapitánya, Ferencz Csaba kapta el a fonalat, hármasaival növelte a különbséget, igaz, az utolsó tíz percre fordulva Lake kosarai után csak négypontos hátrányban voltak a Tisza-partiak, 72–68. A negyedik negyedben azonban nem sikerült a fordítás, négy hazai ponttal kezdődött ez a játékrész, majd Djogo talált be kétszer is távolról, amivel ismét kétszámjegyűvé vált a különbség, 90–79.

Innen ugyan még négy pontra feljött a Szedeák, de az idő már a hazaiaknak dolgozott, valamint Noah Locke-ra fújtak be egy igencsak "erős" sportszerűtlen szabálytalanságot, így már nem maradt ideje Bognár Kristóféknak fordítani. A kupában aratott siker után a bajnokságban nem sikerült nyerni Körmenden.

Egis Körmend–SZTE-Szedeák 104–96 (31–20, 19–29, 22–19, 32-28)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, playout, 2. forduló. Körmend, 1800 néző. Vezette: Nagy V., Farkas G., Kapusi.

Körmend: BASIC 20/12, Morgan 15/6, Takács 5, Konaté 11/3, TOLBERT 21/3. Csere: Ferencz 15/9, Djogo 15/9, Kiss M., Doktor 2. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 21, LOCKE 26/9, Cohill, Bognár 16, Lake 16. Csere: Balogh 10, Zsíros 3/3, Mucza 4. Vezetőedző: Simándi Árpád.