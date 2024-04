A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem jótékonysági futóversenyt rendez, amellyel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket segítő Ágota Alapítványt támogatja.

Az indulók között ott lesz az MVM Szegedi VE olimpiai bajnok kenusa, Vajda Attila is, aki 2008-ban Pekingben C1 1000 méteren nyerte az ötkarikás aranyérmét, előtte 2004-ben Athénban pedig bronzot szerzett.

– Ideálisan alakult minden, hiszen amúgy is Szegeden leszünk a családdal, sportolni meg szeretünk. Olyan pluszprogramot kerestünk, amelybe a kislányunkat is be tudjuk vonni, így akadtunk rá a futóeseményre. Hasznos, értelmes elfoglaltság, amelyben a család is szerepel. Szívesen jótékonykodok, segítek, amiben csak lehet. Az elmúlt héten már lefutottam egy félmaratont, és minden dolog, amely a sportmozgással összefügg és esetleg még jótékony hatása is van a társadalomra, azt szívesen látogatjuk. Azért is alakult ideálisan ez a hétvége, mert Szegeden egyetemre járok, a szakedzői képesítést tanulom, pénteken és szombaton előadásaim lesznek, a feleségem kozmetikával kapcsolatos eseményre érkezik, és ez az Ágota futás éppen beleillik a sportos hétvégébe. Hanga a gyermek futamban 400 métert fut le, végig támogatjuk majd őt, én a 12 kilométert választottam, és a feleségem is fut majd – mondta Vajda.

Az olimpiai bajnok kenus négy évvel ezelőtt alapította meg a saját egyesületét.

– Nem könnyű vállalkozás, de látom a gyerekeket fejlődni, ezen kívül jó kis közösséget építettem ki velük és a szüleikkel. Az látszódik, hogy van változás a mezőnyben, és ez óhatatlan, főleg négy év alatt, de nagyon sok az állandó tagunk, és lépkedünk előre, megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a fennmaradáshoz. Nem feltétlenül az élsportra nevelem a gyerekeket, hiszen ez nagyon nehéz út, sokkal inkább egészséges, közösségtudatos, a mozgást szerető fiatalokat lehet nevelni, és ez éppen a lényeg. Inkább az egészséget és a rekreációt céloztuk meg, nem hajtom szét őket, technikát tanulunk, versenyekre eljárunk, de nem számít a helyezés – nyilatkozta Vajda.

A kiváló sportoló szegedi színekben vonult vissza az aktív pályafutástól.

– Az egyetem és az akadémiai rendszer miatt mostanában gyakran járok Szegedre, elég sok esemény van, szombaton is lesz VARA-s (Vajda Attila Regionális Akadémia – a szerk.) verseny. Járhatnék többet is, de az én életem máshova köt, máshol kell többet lennem, így ennyit tudok jönni – mondta végül Vajda Attila.