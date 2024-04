Vasárnap amatőr bokszgálát rendeznek Szegeden 1 órája

Pofonparty a Hungiban

Érdekes helyszínen rendeznek vasárnap ökölvívógálát Szegeden. A The Rumble in the Club nevezetű eseménynek a Hungi Vigadó ad otthont.

Mádi József

Gál László (balról) és Gémes Levente a párizsi út egyik állomásként tekint a vasárnapi amatőr gálára. Fotó: Szeged BC

Gémes Levente, Nakota Veronika, Király Balázs, Yves Massala. Négy név az amatőr bokszgála hat meccses felhozatalából. Az ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Gémes, az ifi világbajnok Nakota Veronika, a kongói származású Massala, valamint Király is a Szeged BC berkeiben, a Gál László, Merész Ferenc, Gál Konrád trióval készült fel az eseményre, amelyet immár biztos, hogy telt ház előtt rendeznek meg vasárnap. A nyilvános mérlegelés 14 órakor kezdődik a Roosevelt téren a Bárka előtt, majd a mezőny átvonul a Hungi Vigadóba, ahol 17 órakor indul a hat mérkőzésből álló program. A bangkoki olimpiai kvalifikációs versenyre készülő Gémes Levente régi ismerős ellen bokszol, ellenfele az az Antal László lesz, akivel az ifjúsági magyar bajnokság döntőjét vívta.

