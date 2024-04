Bánhidi Bence és Emil Kheri Imsgard visszatért a Szegedbe, míg Borut Mackovsek, Mikler Roland és Szita Zoltán kimaradt a NEKA elleni meccskeretből.

Bátran és energikusan kezdtek a vendégek, akik kíméletlenül kihasználták a hazai hibákat támadásban, így a válogatott jobbszélső, Krakovszki Zsolt két lerohanást is sikeresen végigvihetett, de a szegedi akadémián korábban megfordult Ludmán Marcell is betalált átlövésből, így ezeknek is köszönhetően a hatodik percben 2–5 állt az eredményjelzőn.

A nagy kedvvel kézilabdázó Bombac vezérletével sebességet váltott a Szeged támadásban, de védekezésben is javultak. Sebastian Frimmel sorozatban három hétméterest értékesített, amivel megfordult az állás, a 17. percben pedig már 11–8-nál kértek időt a vendégek.

A 24. percben is mindössze háromgólos volt a szegedi előny, amely a szünetre hétre nőtt.

Bodó Richárd is öt gólt szerzett.

Fotó: Gémes Sándor

A második játékrészben egyre inkább nyílt az olló a csapatok között, a gyors játéknak köszönhetően pedig megdőlt a 2023. április 22-én beállított legtöbb hazai gól a Pick Arénában, ugyanis a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen negyvenhatot lőtt a Szeged. Most viszont negyvenhetet, a történelmi gólt pedig az akadémista fiatal, Gazsó Péter jegyezte.

A jól védő Nagy Martint egy rossz mozdulat miatt óvatosságból Imsgard váltotta, aki a magyar hálóőrhöz hasonlóan jó teljesítményt nyújtott. Nagy 40, a norvég kapus 38 százalékos védési hatékonysággal zárta a találkozót.

OTP Bank-Pick Szeged–NEKA 47–31 (21–14)

Férfi kézilabda NB I., 25. forduló. Szeged, Pick Aréna, 1817 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

Szeged: NAGY M. – BOMBAC 5, Stepancic 2, Molina, Gaber 1, Bodó 5, FRIMMEL 8/4. Csere: IMSGARD (kapus), Szilágyi 4, JELINIC 7, Bánhidi 3, Martins 1, Sostaric 3, GARCIANDÍA 5, Fekete G. 1, Gazsó 2/1. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

NEKA: Mikler K. – Krakovszki Zs. 2, Dely 2, Sztraka, Gál 3, Ludmán 4, Tárnoki. Csere: Deményi (kapus), Karai, Szűcs B. 4, Tóth L. 3/1, KOVÁCS T. 5, ZAKOR 2, Molnár R. 1, NAGY Á. 4, Tárnoki 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Hétméteres: 6/5, ill. 1/1.

Kiállítás: 4, ill. 2 perc.

Nyilatkozatok: