Brendan Bailey bokasérülése továbbra sem jött rendbe, így három légióssal fogadta a Szedeák az Oroszlányt. Ezúttal jól kezdte a meccset az SZTE-Szedeák, amely az első negyedben négy triplát is értékesített, uralta a játékot, és hamar meglépett tíz ponttal. Az időkérés után ugyan zárkózott az Oroszlány, de a negyed végén Ryan Woolridge ötöt tett hozzá addigi pontjaihoz, az irányító tarthatatlannak bizonyult a vendégek számára. A második negyedben is hasonló ritmusban maradt a Szedeák, Woolridge hármasa után tizenkét ponttal is vezettek a Tisza-partiak, a félidő utolsó percei viszont a vendégeké voltak, így csak egy volt közte a nagyszünetben, 48–47.

Ryan Woolridge tripla-duplával zárta az Oroszlány elleni meccset.

Fotó: Gémes Sándor

Kilenc szegedi ponttal kezdődött a harmadik negyed, így 57–47-nél időt kért Váradi Kornél. Tartotta a kétszámjegyű előnyét a remekül védekező Szedeák, amely sok nehéz dobóhelyzetbe kényszerítette ellenfelét, miközben Woolridge elérte a tripla-duplát is, a szegediek irányítója egészen zseniálisan játszott. Mucza Tamás hármasa után két perccel a negyed vége előtt az addigi legnagyobb, 14 pontos különbség alakult ki, 67–53. Bognár pontjaival húszra nőtt a szegediek előnye az utolsó percre, majd az erőcsatár remek blokkja után Zsíros pörkölt be egy triplát, 76–53 harminc perc után.

Thomas pontjaival ugyan 16-ra feljött az Oroszlány, de Locke hármasával visszaverte ezt a próbálkozást a Szedeák. Három perccel a vége előtt Woolridge hát mögötti asszisztja után Locke fejezte be az akciót, így ismét húsz pont volt az előny, 91–71. Innen különösebb izgalmak nem voltak, a végén a fiatal magyar játékosok is szerepet kaptak a szegedi csapatban, közülük Mokánszki Milán meg is szerezte első pontjait, így újabb fontos hazait nyert meg a Szedeák.