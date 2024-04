Sikerül-e ismét meglepni a toronymagas esélyest? Ez lehet a kérdés a ma 17 órakor a budapesti BOK-csarnokban rendezett magyar kupa elődöntő kapcsán az SZTE-Szedeák számára. Simándi Árpád tanítványai ugyanis a közelmúltban többször is meglepték az utóbbi években honi kosárlabdát uraló szombathelyi alakulatot. Így volt ez az idei alapszakasz negyedik fordulójában is, október 21-én ugyanis 80–79-re nyert a Szedeák az újszegedi sportcsarnokban, elvéve ezzel a Falco veretlenségét. A bajnokságban és kupában is címvédő gárda ezt követően 17 mérkőzést nyert zsinórban a bajnokságban, és meg is nyerte az alapszakaszt.

A 2020-21-es idény óta egyetlen kivétel óta minden hazai címet a Falco szerzett meg: az egyetlen kivételt a 2022-es magyar kupa jelenti, amikor is a debreceni torna negyeddöntőjében éppen az SZTE-Szedeák állította meg a szombathelyieket – akkor egy csillogó ezüstéremmel térhetett haza a Tisza-parti gárda.

– Nem vagyunk egyszerű helyzetben, hiszen a legutóbbi hétvégén nem sikerült nyernünk a DEAC ellen, így nem jutottunk be a rájátszásba. Ettől függetlenül próbálunk meglepetést okozni a kupában, mindenképpen szeretnénk valamilyen színű érmet hazahozni. Többen is megemlítették, hogy két éve sikerült, de a Falco a legjobb csapat a ligában. Nagyon nehéz lesz ellenük, biztos, hogy nagyon motiváltak lesznek, kisebb hullámvölgyből érkeznek. Mi magunkkal foglalkozunk, a lehető legjobb játékunkat szeretnénk nyújtani, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég – mondta a kupahétvége előtt az SZTE-Szedeák vezetőedzője, Simándi Árpád.

A BOK-csarnokban 20 órától rendezik a másik elődöntőt, a Szolnok–NKA Pécs mérkőzést, amelynek győztesével, vagy vesztesével a másnapi helyosztón találkozik majd a Szedeák. A bronzmeccset vasárnap 17, míg a döntőt 20 órától rendezik, az eseményt élőben közvetíti az M4 Sport. Jegyeket az Eventim felületén lehet vásárolni, de helyszíni jegyértékesítés is lesz, mindkét napra 3500 forintba kerülnek a belépők.