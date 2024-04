Hosszú idő után teljes kerettel játszhatott a Vidux-Szegedi RSE, amely a szezonzárón a TFSE csapatát fogadta.

Az első szettet simán vitte el a TFSE, a másodikban már magabiztosabb játékot nyújtottak a szegediek, és sikerült egyenlíteni - a harmadik játszma végén viszont pontosabb volt a TFSE, és újra előnybe került. A negyedik szettben is koncentráltabb maradt a fővárosi gárda, amely végül négy játszmában nyert – az SZRSE így egy hazai vereséggel zárta a szezont, és 11. helyen végzett az Extraligában.

Berkes Zoltán: – Szerencsére a mérkőzésre teljes kerettel tudtunk készülni, lehet azt mondani, hogy optimális felállással, viszont ebben a felállásban közel két hónapja nem játszottunk éles mérkőzést. Én ezzel is magyaráznám ezt a viszonylag gyönge kezdést. Bíztam abban, hogy a folytatásban azért jobb lesz, ami szerencsére így is volt, a második játszmára megérkeztünk és úgy játszottunk, ahogy kell. Összeszedettek voltunk védekezésben, támadásban, motivált és koncentrált játékot mutattunk. Bár magabiztosan hoztuk a második szettet, azt gondolom, hogy a harmadik játékrészben egy kicsit belealudtunk a mérkőzésbe és onnantól kezdve nyitás-fogadási problémáink voltak, ami innentől kezdve a mérkőzés végéig kitartott. Ennek ellenére nem vagyok csalódott. Nyilván győzelemmel szerettem volna lezárni a szezont, de szerencsére a srácok motivációjával, akaratával nem volt probléma. Ők is győzni szerettek volt, de a mai napon fegyelmezettebb játékot mutatott az ellenfelünk. A szezonunkkal elégedett lehetek, nagyon jól kezdtük az egészet, szinte 100 százalékon teljesített a csapat az őszi és téli időszakban. Utána sajnos sérülések, munkahelyi problémák miatt nem tudtunk teljes kerettel készülni, ami utána a kiélezett mérkőzéseken sajnos negatív tendenciát mutatott. Egy kicsit hullámvölgybe kerültünk február-március környékén. Viszont a rájátszással vissza tudtunk állni arra a koncentrációra, akarati, készenléti és játékszintre, amivel az évet kezdtük. Viszont itt az év végén már rengeteg sérültünk volt, így sajnos a teljesítményünkben, a végjátékban ez nagyon megmutatkozott. Elégedett vagyok az évvel és mindenképpen tanulságosnak mondható mindenkinek ez a szezon és bízom benne, hogy a jövőben ezt tudja kamatoztatni a csapat.

Vidux-Szegedi RSE–TFSE 1:3 (12-25, 25-14, 26-28, 23-25)

Férfi röplabda Extraliga, rájátszás a 9-12. helyért, 6. forduló, Szeged, újszegedi sportcsarnok, 135 néző. Vezette: Sík, Ujházi.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Trindade da Rocha, Pozzobon, Csányi. Csere: Kasnyik (libero), Sarnyai, Kiss, Demcsák. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

TFSE: Gebhardt, Mihucz, Merkler, Quintz, Tóth K., Tóth M. Csere: Laczi (libero), Horváth, Balázs, Winter, Knobloch. Vezetőedző: Nagy Gergely.