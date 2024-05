Kosárlabda, SzegedEgyetlen meccsen múlt, hogy nem jutott be a rájátszásba az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I/A csoportjának 2023–24-es szezonjában. A ki­­esés ellen vívott küzdelemnek nem könnyű mentális helyzetből vághatott neki a csapat, de végül megoldotta a feladatot, és kiharcolta a bennmaradást – tette ezt két fordulóval a vége előtt, amikor két perc alatt nyolcpontos hátrányból fordított a Kecskemét vendégeként.

– A Kecskeméten történtek az egész szezonunkat leírják. Tudunk úgy játszani, hogy két perc alatt felborítjuk a papírformát, bárkit le tudunk győzni, ezt bebizonyítottuk a Falco ellen is. Vannak viszont olyan rövidzárlataink, amikkel viszont nem tudunk mit kezdeni. Ezen kell dolgozni, hogy a jövőben konzisztensebbek, tudatosabbak legyünk. Azt gondolom, ezért is vagyunk veszélyesek, mert bármikor bennünk van egy olyan két perc, mint amit ott is mutattunk. Aki ellenünk játszik, annak végig koncentrálnia kell, mi pedig úgy éreztük a szezon során, nincs elveszett meccs – mondta Balogh Szilárd, az SZTE-Szedeák játékosa, akinek ez volt az első szezonja csapatkapitányként a klubnál.

– Kicsit más volt, mint amit eddig megszoktam, de jó tapasztalatok voltak, a többiek is nagyon segítőkészek voltak. Sokat tanultam magamról és az öltözőről is, ezeket biztosan hasznosítom majd a jövőben is. Persze, jobb lett volna, ha elcsíp­jük a rájátszást, de a kupában szerzett ezüst kárpótol minket. Ahogy mondani szokták, az egyik szemem sír, a másik nevet – fejtette ki Balogh Szilárd.

A Szedeák borús előjelekkel vághatott neki az évadnak, majd ezt követően a kiváló évkezdet után egy hatmeccses nyeretlen szériát produkált, majd jött az újabb bravúros kupaszereplés, és a Falco kiejtése. Az alsóházi rájátszásban az utolsó két mérkőzésen már nem kellett izgulnia a csapatnak a bennmaradás miatt.

– Azt gondolom, több volt ebben a csapatban, és nemegyszer meg is mutattuk ezt, ebből a szempontból picit fájó a dolog, mert tudjuk, mire lettünk volna képesek, ezeket az esélyeket pedig mi szalasztottuk el. A kupaezüst sok mindenért kárpótol, de ha kicsit mellénk áll a szerencse, vagy koncentráltabbak vagyunk, akkor komolyabb célokért is küzdhettünk volna, de ezekkel a tapasztalatokkal folytatjuk a munkát – összegzett a szegediek csapatkapitánya.