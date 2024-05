Közel kéthónapos szünet után lépett asztalhoz a Floratom Szegedi AC a férfi asztalitenisz Extraligában, hiszen az alsóházi rájátszás második fordulójában szabadnapos volt, a bajnokság pedig április elejét követően május első hétvégéjén folytatódott.

Párosban nem sikerült a győzelem a Kizakisz Nikolaosz–Vitsek Iván duónak, akik három játszmában maradtak alul a Németh János–Timafalvi Gergő kettőssel szemben. Vitsek a Terék Norbert elleni egyéni meccsel vágott vissza mindezért, Teréket pedig Szabó Krisztián is legyőzte öt játszmában. A szegediek játékosa Timafalvi ellenében is egy ötszettes csatát nyert meg, de összességében ez nem volt elég a pontszerzéshez, a Csákvár 4:3-ra győzött. A Floratom számára viszont ez is jó eredménynek minősül, hiszen így bebiztosították jövő évi tagságukat az Extraliga mezőnyében.

A Tisza-partiak legközelebb május 17-én a Szécsény vendégei lesznek.

Lukács Levente: – Kivételesen a szoros vereség után is örülhetünk, hiszen az egymás elleni jobb eredményünk okán kettő fordulóval a bajnokság befejezése előtt elértük a szezon előtt megfogalmazott célkitűzésünket, a biztos bentmaradást.

Aqvital Csákvári TC–Floratom Szeged AC 4:3

Férfi asztalitenisz Extraliga, alsóház, 3. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Szabó (2), Vitsek.