Május már a finálékról szól a férfi kézilabdában is. Magyarországon tegnap rendezték a kupadöntőt, amelyet a címvédő Telekom Veszprém 33–30-ra nyert meg az OTP Bank-Pick Szeged ellen. Szinte ezzel a mérkőzéssel egyidőben rendezték a lengyel bajnokság döntőjének első felvonását Plockban. A Kielce 22–21-re vezetett, a hazai csapat viszont időn túli szabaddobáshoz jutott. A fehérorosz Kiril Szamojla állt oda elvégezni. A 22 éves fehérorosz balátlövő elrugaszkodott és a kielcei sorfal mellett bevágta a labdát a bal alsó sarokba, a vetődő Andreas Wolff már nem érte el azt. Az Európa-bajnokság elődöntőjében a francia Pranditól hasonlót láthattunk. Ahogyan azt, ezt is sokan szabálytalannak vélik, mivel a lövő játékos támaszkodó lába elhagyta a talajt.

A hétméteres párbaj a két kapusról, a kielcei Wolffról, és a plocki Alilovicról szólt. Moryto sikeresen lőtt elsőre, hazai részről viszont Krajewski hibázott, Wolff védett. Ezt követően viszont jöttek Alilovic pillanatai, aki 2018 és 2023 között a Pick Szegedet erősítette. Előbb az izlandi Thrastarson, majd Alex Dujshebaev, Daniel Dujshebaev és végül Dylan Nahi büntetőjét is kivédte a horvát kapus, miközben Wolff is hárított három labdát. Daszek betalált, majd a magyar válogatott irányító, Fazekas Gergő lőtte be a győztes gólt. Hétméterest lőtt az a Niko Mindegía is, aki 2013 és 2016 között Szegeden kézilabdázott.

A lengyel bajnoki döntő az egyik fél második győzelméig tart. A következő mérkőzést vasárnap 20 órától Kielcében rendezik.

Orlen Wisla Plock–Industria Kielce 22–22 (12–11) – büntetőkkel: 2–1

Płock: Alilović, Jastrzębski – Daszek 2, Zarabec 2, Lucin 3, Piroch 1, Serdio, Susnja, Samoila 1, Fazekas G. 3, Krajewski 5, Terzić, Dawydzik 1, Mihić 3, Mindegía 1. Vezetőedző: Javier Sabaté.

Kielce: Wolff, Wałach, Mestrić – Ig. Karacić 6, T. Gębala 5, D. Dujshebaev 4, Nahi 3, A. Dujshebaev 1, Moryto 1, Kounkoud 1, Tournat 1, Karaljok, Surgiel, Thrastarson, Paczkowski. Vezetőedző: Talant Dujshebaev.

Kiállítás: 6, ill. 16 perc.