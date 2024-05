Vármegyei I. osztály, felsőház, 6. forduló

SZVSE-G-Falc Kft.–Tiszasziget 7–0 (4-0)

Szeged, SZVSE-stadion, 150 néző. Vezette: Maurer János – kiválóan (Barta, Lénárd).

SZVSE: Baji – Kormányos (Mészáros, 69.), Pócs D., Csamangó (Laczi, 73.), Rádai, Beretka, Albert (Ábrahám-Fúrús, 66.), Mezei, Lévai, Papp I. Á. (Fodor, 69.), Amariutei (Kelemen V., 66.). Edző: Kelemen Balázs.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp II. Á., Nagy A. (Buzsáki, a szünetben), Szilágyi (Szabó D., 71.), Skribek B. (Tóth I., 78.), Bálint, Skribek Á. (Kollár, 84.), Baka (Bánfi, a szünetben), Dancsok, Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Papp I. Á. (3.), Farkas (8., öngól), Amariutei (17., 48.), Albert (26., 65), Mészáros (85.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Kelemen Balázs: – Gratulálok az egész csapatnak, nagyon megdolgozott az elmúlt két évben a bajnoki címért! Köszönöm szépen mindenki hozzáállást az elmúlt időszakhoz! Köszönet a G-Falc Kft.-nek és Gulyás Gábornak, a Pizzamonsternek és Mizsik Attilának, valamint Fekete Kittinek, Gyárfás Sándornak, Ferenczi Ferencnek, Friesz Zsoltnak és Végvári Viktornak a segítségükért! Külön köszönet Szokol Lajosnak a támogatásért! Most az ünneplésen a sor!

Bány Tamás: – Intelligens, okos játékosaim vannak. Tudják, hogy miben hibáztunk, biztos vagyok benne, hogy kijavítjuk a következő mérkőzéseken. Bocsi, Csami!

Kiskundorozsma–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 0–2 (0-0)

Szeged-Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Kócsó).

Kiskundorozsma: Zékány – Molnár K., Simon (Lőrincz, 6.), Kalapács, Bodonji, Ottlik Márk, Kis B., Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Agócsy (Török, 81.). Edző: Ottlik Sándor.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Hatvani (Mészáros, 61.), Rádóczi (Csehó, 87.), Ábrahám, Holcsik (Tajthy, 75.), Pető, Nagy M. (Heidrich, 67.), Pióker (Hovanyecz, 72.), Dobronoky, Bokányi. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Dobronoky (49.), Bokányi (87.).

Jók: Ottlik Máté, Ottlik Márk, Fülöp, Kalapács, ill. mindenki.

Ottlik Sándor: – Csak a szokásos Mórahalom elleni mérkőzés volt. Jól játszottunk, kikaptunk. Gratulálok mindkét csapatnak, a hosszú bajnokság végén fáradtak, de színvonalas mérkőzést játszottunk. Nagyon sajnálom, hogy nincs még extra rájátszás, hogy még egy párszor játszanánk egymás ellen. Gratulálok a srácoknak is, mert ebben az amatőr ligában január óta edzenek és minden hétvégén rendelkezésre állnak. Köszönöm a mórahalmi stábnak, hogy a súlyos sérültjeinknek segítettek, és úgy hagyták ott az öltözőjüket, hogy még egy szigetelőszalag-darab sem volt benne.

Papp Endre: – Egy ezer sebből vérző Dorozsmához látogattunk, akikkel egy izgalmas, küzdelmes mérkőzést játszottunk, két bombagól döntött. Végig koncentráltan játszottunk, kézben tartottuk a meccset, úgy érzem, megérdemelt győzelmet arattunk. Kitartást kívánok a Dorozsmának, jobbulást a sérülteknek! Büszke vagyok a csapatomra!

Makó–M-Perfect Home-Algyő 2–1 (0-0)

Makó, 200 néző. Vezette: Kiss Dávid – közepesen (Minda, Mucsi).

Makó: Bohák N. – Molnár D., Vas (Olasz, 93.), Kardos, Pepó (Petrovics, 69.), Rakity, Czebe (Bódi, 63.), Borbély, Dancsó, Pataki (Béres, 63.), Bohák D. Edző: Botlik Róbert.

Algyő: Heckó – Rádi, Vastag, Bozóki (Buchholcz, 77.), Horváth A. (Deák, a szünetben), Kovács M. (Kardos, 67.), Dudás (Kiss R., 64.), Csányi, Bogdán, Pócs T., Selyem. Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Borbély (79.), Vas (86., 11-esből), ill. Deák (81.).

Jók: mindenki, ill. Csányi Á., Kovács M.

Botlik Róbert: – Az elmúlt hetek balszerencséje átfordult, egy jól játszó Algyőt sikerült legyőznünk. Ezt a győzelmet a születés- és névnapját ünneplő szertárosunknak, Mónikának ajánljuk!

Fülöp Tibor: – A futballt gólra játsszák, ebben a Makó most jobb volt, gratulálok is nekik! Azt nem értem, hogy küldhetnek ide egy 18 éves fiút tapasztalat nélkül, aki a két csapat helyett átveszi a főszerepet, és elfogadhatatlan stílussal, felelősség nélkül hoz ítéleteket.

Alsóház, 6. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Ásotthalom 0–1 (0-0)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Minda, Kiss D.).

HFC II.: Hegyes – Czékus (Rabecz B., 37.), Vastag, Arany, Patkós (Daraki, 72.), Herczeg, Pálinkás (Marton, a szünetben), Bencze, Buzás, Karácsonyi (Orovecz, 57.), Kis D. (Kónya, 75.). Edző: Vinnai István.

Ásotthalom: Mityók – Horváth B., Kothencz G., Malatinszki D., Góra (Vetstein, a szünetben), Kothencz L., Szilágyi (Víg, 75.), Dobák T., Savanya, Sándor, Farkas F. (Szász, 87.). Edző: Hevesi Tibor.

Gólszerző: Szilágyi (73.).

Kiállítva: Sándor (33.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Vinnai István: – Amíg a pályát a szünetben vissza kell billenteni sík helyzetbe, addig az ellenfél egyetlen helyzetét kihasználva nyert.

Hevesi Tibor: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk. A célfutballunk eredményre vezetett, gratulálok a fiúknak!

FK 1899 Szeged–Szentesi Kinizsi 2–6 (1-1)

Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 50 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Gargya, Pap).

FK Szeged: Kőrösi – Tóth G., Oláh, Dóra (Bürgés, 64.), Mucsi (Kozma, 54.), Csuka, Hegyesi P., Hegyesi B. (Fóris, 54.), Magyar, Heredea, Miklós. Játékos-edző: Dóra János.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bíró (Sarusi, 54.), Ills (Faur, 69.), Koncz, Rostás, Mihály, Bartucz P., Locskai (Ormándi, 75.), Péter, Bartucz B., Bertók. Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Csuka (28.), Miklós (88.), ill. Mihály (51., 54.), Illés (61.), Bartucz P. (63.), Bertók G. (73.), Péter (90.).

Kiállítva: Bürgés (91.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Dóra János: – Átéltem a kínok kínját, elhagytak az álmok. Rájöttem, hogy nincs remény, semmit érek én, nem is vagyok.

Szöllősi Ferenc: – Az első félidőben még kerestük magunkat, a második félidőben végre meg is találtuk. Reméljük, marad belőle valami a jövő hétre is.

Balástya–Bordány 3–1 (2-0)

Balástya, 100 néző. Vezette: Ézsiás Gábor József – jól (Krepsz, Viskovics)

Balástya: Mészáros – Szűcs, Bitó (Nagymihály, 90.), Faragó (Sári, 80.), Mágocsi, Bagi (Fekete Á., 54.), Horváth Cs., Szántó, Vörös (Márkus, 72.), Tóth G. (Tóth P., 62.), Bárkányi. Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Bordány: Grund – Márki, Kovács P. (Rádóczi, a szünetben), Visnyei, Rácz M. (Pióker, 54.), Faragó-Barát, Kis L, Táncos (Arany, 78.), Márton (Meszes, 59.), Sárkány, Kovács D. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Bitó (16.), Bagi (40.), Tóth P. (88.), ill. Pióker (71., 11-esből).

Jók: mindenki, ill. senki.

Szádeczky Zalán: – Gratulálok a csapatnak! Játékban rengeteget léptünk előre a mai mérkőzésen. Egy olyan csapat ellen tudtunk nyerni amely nem kapott ki a rájátszásban, büszkék vagyunk a mai győzelemre. Szeretnénk folytatni jó sorozatunkat. Minden jót a Bordánynak!

Nagy Torma Ricsárd: – Megfelelő időben kaptunk egy pofont, jelezve azt, hogy van még feladatunk a bennmaradás kiharcolásáért. Ma szörnyen tudásunk alatt játszottunk, tőlünk gyengébbek talán csak a játékvezetők voltak.

A következő forduló programja:

Felsőház, szombat, 17.30: Mórahalom–Algyő, Tiszasziget–Kiskundorozsma, SZVSE–Makó. Alsóház, szombat, 17.30: Szentesi Kinizsi–Balástya. Vasárnap, 17.30: Bordány–Hódmezővásárhelyi FC II., Ásotthalom–FK 1899 Szeged.

A felsőház állása

1. SZVSE 28 24 0 4 114 – 33 72

2. Mórahalom 28 17 4 7 64 – 32 55

3. Algyő 28 17 4 7 60 – 29 55

4. Tiszasziget 28 16 7 5 61 – 35 55

5. Dorozsma 28 15 3 10 45 – 31 48

6. Makó 28 10 4 14 52 – 62 34

Az alsóház állása

1. Balástya 28 10 3 15 44 – 68 33

2. Bordány 28 9 5 14 41 – 65 32

3. Szentes 28 8 6 14 53 – 72 30

4. HFC II. 28 8 2 18 41 – 68 26

5. Ásotthalom 28 7 5 16 30 – 61 26

6. FK Szeged 28 5 1 22 31 – 80 16