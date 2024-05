Egy döntetlen is elég az SZVSE számára az aranyérem bebiztosításához. Ha a Vasutasok nem kapnak ki a Tiszaszigettől, az Algyő eredményétől függetlenül is biztosan bajnokok, hiszen pontszámban ugyan még az Algyő beérheti az SZVSE-t, de a győzelmek számában már nem érheti be a szegedi csapatot. Eldőlhet az FK Szeged sorsa is, ha kikapnak a Szentestől, a HFC II. viszont három pontot szerez az Ásotthalom ellenében, akkor az FK búcsúzik a bajnokságtól.

A vármegyei II. osztályban a hétközben a kupában a főtáblára jutott Sándorfalva a Csanytelek ellen javíthatja múlt heti vereségét a bajnokságban, a második Deszk a Zsombó vendége lesz, míg az egyaránt zsinórban három győzelemnél járó Mártély–Mindszent kettős idegenben lép pályára.

A hétvégi program, vármegyei I. osztály, felsőház, szombat, 17 óra: SZVSE-G-Falc Kft.–Tiszasziget, Kiskundorozsma–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Makó–M-Perfect Home-Algyő. Alsóház, péntek, 19 óra: Hódmezővásárhelyi FC II.–Ásotthalom. Szombat, 17 óra: FK 1899 Szeged–Szentesi Kinizsi, Balástya–Bordány.

Vármegyei II. osztály, szombat, 10 óra: St. Mihály–UTC. 17 óra: Röszke–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Tömörkény–Mindszent, Sándorfalva–Csanytelek, Zsombó–Deszk. Vasárnap, 17 óra: Algyő II.–Mártély, Apátfalva–Csengele.

Vármegyei III. osztály, szombat, 17 óra: Csanádpalota–Öttömös, Zákányszék–Sándorfalva II. Vasárnap, 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Forráskút. 17 óra: Ruzsa–Baks, Bordány II.–Tiszasziget II., Üllés–Pusztamérges, Földeák–Szatymaz.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 14.30: Kiskundorozsma II.–Balástya II. 17 óra: Csanytelek II.–Újszentiván, Dóc–Fülöp SE, Domaszék–Gyálarét. Szabadnapos: Tömörkény II. Tisza-Maros csoport, szombat, 17 óra: Ópusztaszer–Eperjes, Ambrózfalva–Kübekháza, Mindszent II.–MAS SE. Vasárnap, 17 óra: Pázsit SE–Nagylak. A HFC III.–Kiszombor meccset május 26-ra halasztották.