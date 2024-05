A reggeli program legelső két számában rögtön két szegedi versenyzőnek szoríthattunk. A női KL2 200 méteres középfutamban Boldizsár Dalma az ötödik helyen ért célba, és mivel az első három került innen a döntőbe, számára véget ért ez a verseny. A szám másik szegedije, Varga Katalin már azzal a fináléba került, hogy az előfutamot megnyerte.

Sokkal jobban sikerült az MVM klasszisának, Suba Róbertnek a verseny ezen része, hiszen VL2 200 méteren az előfutamban az első helyen zárt, így készülhet a döntőre.

Az épek mezőnyében K4 500 méteren három MVM-versenyző két különböző hajóban volt érdekelt. Nádas Bence és Kuli István négyese világbajnoki ezüstérmesként vágott neki a viadalnak, és kényelmes, nyugodt kajakozással harmadik helyen jutottak egyből a döntőbe (szombat, 10.11 óra). Balogh Gergelyék következtek ezután közvetlenül, és a negyedik hely miatt még várt rájuk egy újabb szereplés. Azonban ez sem sikerült jobban, így az újabb negyedik pozíció a szám befejezését jelentette a négyesüknek.

Sportoló nemzet néven volt egy érdekes betétfutama is a pénteki versenynapnak a szegedi Maty-éren. A vállalkozó szellemű kilenc egységet, TC4-es hajókat olyan klasszisok irányították, mint a szegediek két korábbi olimpiai bajnoka, Kárász Anna és Vajda Attila, valamint Schmidt Gábor helyettes államtitkár, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Kovács Katalin, Tóth Dávid, Boros Gergely, Szabó Gabriella és Kubina Ádám szövetségi főtitkár. A végeredmény nem volt igazán fontos, sokkal inkább buli jellege volt a 200 méteres futamnak, de rögzítsük, hogy Borosák nyertek Vajdáék előtt.

Nádasra még K2 500 méteren is várt egy előfutam az olimpiai bajnok Tótka Sándor társaságában, ezt és a középfutamot is a harmadik helyen hozták, így döntőznek ebben a számban is. Suba Róbert KL1 200 méteren lett harmadik, amellyel ő is döntőt érő helyen végzett a második számában is.

A nap krónikájához tartozik, hogy KL2 200 méteren Kiss Tibor (Merkapt) a kilencedik helyen végzett, ezzel megszerezte a para szakág ötödik olimpiai kvótáját.