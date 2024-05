Thaiföldön rendezték az idei utolsó paralimpiai kvalifikációs versenyt a paraasztaliteniszezők számára, ahol az ATSK Szeged színeiben versenyző Urlauber Ádám játszott a párizsi kvótáért.

A szegedi klub játékosa az első helyen jutott tovább a csoportjából, és több, nála előrébb rangsorolt játékost is legyőzve jutott el a torna végjátékáig. A csoportkör után Dmirty Lavrovot (3:0), majd az elődöntőben a svájci Kellert (3:1) is legyőzte, így jöhetett a finálé. A döntőben az olasz Borgato volt Urlauber Ádám ellenfele, akit a csoportkör során már sikerült legyőznie. A fináléban azonban drámai küzdelem után az olasz győzött, Urlauber Ádám ugyan meccslabdákig is eljutott, de ezekkel nem tudott élni, így Borgatóé lett az arany, ezzel pedig a párizsi kvóta is.

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség várhatóan június 24-n dönt a szabadkártyák sorsáról, amely további indulási lehetőséget biztosítana a párizsi paralimpián. A szegedi klubból korában Major Endre már megszerezte a paralimpiai kvótát.