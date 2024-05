Jól indult hazai szempontból a meccs, hiszen már a hetedik percben vezetéshez jutott a bent maradásért harcoló szegedi csapat. A 16-oson belüli szabálytalanság után 11-eshez jutott a hazai alakulat, ráadásul Tagait a bírónő piros lappal azonnal kiállította. A büntetőt pedig Pataki Zoltán váltotta gólra, 1–0.

Az emberhátrányban lévő vendégek így sem adták fel a küzdelmet, sőt a szünet előtt Burait is kiállította a játékvezető, majd a második félidőben a 60. percben egyenlített az ESMTK Kovács B. révén. Ám szerencsére erre is volt válasza a Szeged-Csanád GA II.-nek, amely Doncsecz találatával kiharcolta a rendkívül fontos három pontot, és még reménykedhet a bent maradás elérésében. A végén még Vladul is piros lapot kapott, de a Szeged II. kihúzta a meccs végéig.

Bilics Igor: – Mondhatjuk, hogy nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg egy rendkívül jó csapat ellen. Ám ahogy a múlt héten is mondtam, a hátralévő időben nekünk az összes mérkőzés és az összes pont, siker nagyon fontos. Megmutattuk most is azt a karakterünket, amelyet az elmúlt héten a BKV Előre elleni második félidőben már láthattunk. Nagyot küzdöttek a srácok, és megérdemelten nyertük meg ezt a találkozót.

Szeged-Csanád GA II.–ESMTK 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB III., Délkeleti csoport, 27. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 200 néző. Vezette: Molnár Réka (Volentics Erik, Kovács Levente).

Szeged-Csanád GA II.: Onódi – Burai, Berta M., Lestyán, Doncsecz (Mikó, 89.), Vladul, Bakó, Dudás (Kapic A., 93.), Nagy D. (Maronyai, 73.), Gyuga, Pataki Z. Vezetőedző: Bilics Igor.

ESMTK: Bencze – Tagai, Slezák R., Nagy B. (Lucz, 61.), Soós B., Kovács B., Szűcs L. (Bán, 61.), Márton D., Turi D. (Bartha, 91.), Wirth D., Molnár T. Vezetőedző: Turi Zoltán.

Gólszerzők: Pataki Z. (7., 11-esből), Doncsecz (68.), ill. Kovács B. (61.).

Kiállítva: Burai (41.), Vladul (78.), ill. Tagai (7.).