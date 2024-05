A szezon egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor biztossá vált az SZTE-Szedeák bennmaradása. Ekkor ugyanis Ryan Woolridge, a csapat amerikai irányítója félmeztelen azonnal a szurkolókhoz rohant, és a szegedi drukkerekkel közösen ünnepelte, hogy matematikailag is bebiztosította helyét az élvonalban a Tisza-parti gárda.

– Elragadtak az érzelmek. Ez egy fontos meccs volt számunkra, bennmaradhattunk a bajnokságban, ez is volt a célunk. Amikor láttam, hogy kimarad az utolsó dobás, előtörtek az érzelmeim, és egyből a szurkolókhoz futottam. Végig támogattak bennünket, és ezt szerettem volna meghálálni nekik a kecskeméti meccs végén. Jó ritmusban voltam a meccs elején, de aztán megkaptam a harmadik személyi hibámat is. Próbáltam fejben megmaradni ezen a szinten, és a legjobbamat nyújtani, hiszen ezt a meccset meg kellett nyernünk, és azt akartam, hogy sikerüljön is a győzelem Kecskeméten – összegzett Ryan Woolridge.

Az amerikai irányító elképesztő számokat produkált, az alapszakasz után övé volt a legmagasabb teljesítmény-index (31.09), kétszer is tripla-duplával zárt egy mérkőzést, többször pedig igen közel állt ehhez. A legjobbak között végzett a lepattanók (8.48) és a gólpasszok (5.67 átlagban) között is.

– A kosárlabda ugyanolyan, bárhová is mész. Sérülések jönnek egymás után, a védekezések változnak, és így tovább. Azt gondolom, nagyszerű munkát végeztünk, a csapattársaim rengeteget segítettek nekem, hogy a legjobbamat nyújthassam. Csak kimentünk a pályára, és hagytuk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy kell. Hálás vagyok a szurkolóinknak, ott voltak velünk végig az egész szezon során, akkor is, amikor jól ment, vagy amikor kevésbé sikerültek jól a dolgok. Hálás vagyok azért is, hogy ebben a csarnokban játszhattam – zárta Ryan Woolridge.