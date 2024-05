Nyolc arany-, négy ezüst-, öt bronzérem.

Így zárta a szolnoki Holt-Tiszán rendezett első felnőtt és U23-as válogató, egyben ifjúsági tájékoztató kajak-kenu versenyt az MVM Szegedi TE.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a felnőtteknél a szegedi sportolók közül Nádas Bence és Kuli István tagja volt a K4 500 méteren első egységnek, ugyanitt Balogh Gergely egy másik hajóban második lett, így számíthat a jövő heti világkupa-indulásra. Nádas K2 500 méteren elért második helye is azt jelenti, hogy indulhat ebben a számban is a szegedi nemzetközi versenyen. Rajtuk kívül még Birkás Balázs is ott lesz a keretben, hiszen K1 200 méteren első helyen zárt – holtversenyben a nagykanizsai Kurucz Leventével. Azons időt kajakoztak, azért ez elég nagy ritkaság a sportágban...

A verseny utolsó, harmadik napján bronzérmet szerzett még a felnőttek között Kiss Ágnes (korábban harmadik volt C1 200 méteren is) és Molnár Csepke C2 500 méteren, illetve Molnár Csanád is a paksi Juhász Istvánnal C2 500 méteren, a szegedi ezen kívül még az U23-asok C2 1000 méteres távján is begyűjtött egy aranyérmet.

Az utánpótlásban igen eredményes napjai voltak két szegedinek is: az ifjúsági Gyányi Milán aranyérmet nyert C1 500 és 1000, valamint C2 1000 méteren, ezüstöt C2 500 méteren, míg a szintén ifjúsági Paragi Petra első lett C2 200 és 500 méteren, második C1 200, harmadik C1 500 méteren.

A felnőttekre jövő szerdától a szegedi Maty-éren a világkupa vár, itt biztos induló Nádas, Kuli, Balogh és Birkás, míg a kvótaszerző para világbajnokságon szerepelhet Varga Katalin, Suba Róbert és Boldizsár Dalma is.