– Nevezhetjük újabb előrelépésnek a pályafutásában ezt a világbajnoki ezüstérmet?

– Európa-bajnoki és világkupa ezüstérmem már volt, vb-n viszont még nem értem célba a második helyen. A történet azért nem kerek, mert a két brit közül az eddig közvetlen előttem végző Emma Wiggs nem indult el, de őt az előfutamban legyőztem. Emiatt talán van bennem hiányérzet, ám lassan már el tudom fogadni, hogy ez az ezüstérem előrelépésnek számít.

– A paralimpia előtt mit jelent ez a helyezés, ez a verseny?

– Az egyetlen olyan esemény volt a szegedi világbajnokság, amelyen éles küzdelmet vívhattam a britekkel, hiszen ők az Európa-bajnokságon nem indulnak. Nevezhetem pontos és egyetlen mércének a szeptemberi, párizsi paralimpia előtt azzal kapcsolatban, hol és hogyan is állunk. Nem volt minden teljesen optimális, de azt mutatta a verseny, hogy jó úton járunk.

– Miket nevezhetünk fejlődésre utaló jeleknek?

– Én alapból mindig elégedetlen vagyok, ám mondhatom, hogy látom a fejlődés jeleit. Nagyjából hat hetet töltöttünk el a vízen, ebből két hete vagyunk állóvízen, a Maty-éren, ehhez képest a korábbi években májusban még sosem tudtam ilyen időeredményt produkálni. Ez mindenképpen jelentős előrelépés, főleg mert a formát a szeptemberi eseményre időzítjük, azaz addig még rengeteget tudunk haladni. A hajón belüli átalakítások jól sikerültek, így például azok a szelek, amelyek kibillentettek az egyensúlyomból, már nincsenek rám hatással. A technika is sokat javult a lapát hosszának növelése révén, és ez hozott magával újabb fizikai fájdalmakat, de legalább az izommozgások átkerültek a mostani megfelelő helyükre. Most jön a hozzászokás időszaka, és kérdés is, hogy mennyire sikerül megtartani a jó technikát a 200 méteres sprintverseny végére, ezért még egy-két átalakítás szükséges a jó testtartás megtartásához.

– Az év egyik fő versenyén túl van, hogyan alakul a további versenyidőszak?

– Most teszteltük az étrendet, a bemelegítést, ezért talán ezen dolgok szempontjából mégis fontos lehet az Európa-bajnokság. A versenyhelyzet, a felkészülés, a ráhangolódás napjai, a hajó belső felszerelésének tesztelése szempontjából megint csak van jelentősége a kontinensviadalnak, de mivel a britek nem jönnek el, ezért velük szemben nincs több összehasonlítási alapunk.

– Megy tovább a munka lendületből?

– Igen, a vb-be is kemény edzések után érkeztünk meg. Ebben a szezonban a fizikai terhek elkerültek, de például akadnak mentális gondok, például az autó meghibásodása, így az utazás megszervezése. Nincs pihenés, ráadásul azzal, hogy Emma Wiggset elég komoly különbséggel legyőztem az előfutamban, ébredt bennem egy újabb extra tűz. Mivel nem volt ott a döntőben, ezért még nem tudom megélni az ezüstérem jelentőségét, hiszen nem tudtam megállapítani, mi maradt benne.

– Mennyi időbe telik ezt megemészteni és hogy tényleg értékén kezelje ezt az ezüstöt?

– Szerintem folyamatosan bennem lesz, ám elindított bennem egyfajta dacot is. Tudom, hogy megcsináltam, ott volt az a bizonyos pillanat, de azzal, hogy Wiggs nem indult a döntőben, nem hittem még el, mit is értem el. Ez azért jó, mert a folytatásban nem lankadok, nem edzem kisebb tempóban, hanem még inkább ráteszek még egy lapáttal.

– Lesz még elvonulós edzőtábor?

– Szeged tökéletes hely, remélem, nem is kell elmozognunk. Szarvas lehet még opció, hiszen ott sekély, így kemény a víz, ezért amikor visszatérek a Maty-érre, egészen más érzés a lapátot beleengedni a vízbe és meghúzni.