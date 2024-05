Az idényben az első idegenbeli vereségét szenvedte el a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád GA. Azok után, hogy otthon kikapott a Csákvártól (0–2), az Ajkától (0–2) és a Tiszakécskétől (szintén 0–2), jött a budafoki mérkőzés, amelyen 1–0-ra veszített a csapat.

A korábbi, visszatérő probléma ezúttal is előjött: a zártan védekező csapatok ellen nehezen, vagy egyáltalán nem tud gólt szerezni az együttes, ha pedig hátrányba kerül, minimálisra csökken az esélye, hogy nyerjen. Ez, azaz a fordítás egyetlen egyszer sikerült a Haladás ellen, illetve akadtak pontmentések is például Szombathelyen, a Gyirmót ellen otthon vagy Kozármislenyben és Tiszakécskén.

Így aztán hiába a kevés, az egész mezőnyben a legkevesebb kapott gól, ha a szerzett találatok területén akad hiányérzet bőven. Van egy nyolc (Bíró Bence) és egy hét gólos (Borvető Áron) támadója a csapatnak, ez összesen 15 találat – éppen a fele az egésznek. Ha ezt a statisztikát nézzük, egészen jól áll az együttes a többnyire center poszton szereplők területén. Ha viszont a támadó középpályásokat vesszük, akkor talán már meg is van a fő oka a kevés gólnak: mind közül a legfiatalabb, Papp Áron négynél, Márkvárt Dávid háromnál, Gajdos Zsolt kettőnél jár, míg Zuigéber Ákos, Palincsár Martin és Óvári Zsolt egy-egynél. Ők azok, akik a legtöbbször a kapu elé kerülnek, és valljuk be, egy-két játékost kivéve elég szűkös a termés. Kevés a váratlan megoldás, a távoli, pontos lövés, a kaput eltaláló labda, amelynél akár a kipattanóra is lehetne számítani, azaz hiába a mezőnyfölény, nincs kézzel fogható nyoma.

– Rosszul kezdtünk, rögtön hátrányba kerültünk, majd a sokkoló gól után próbáltunk magunkhoz térni, de lassan, körülményesen játszottunk, így pedig lehetetlen áttörni a Budafok védelmét. A szünet után felpörgettük a tempót, agresszívabbá váltunk, sok lehetőségünk volt az egyenlítésre, de ezekből egyet sem tudtunk kihasználni. A Budafok jobban akarta a győzelmet, amelyet megérdemelt. Fájdalmas ez a vereség számunkra – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a szegediek vezetőedzője.

Ami pedig a feljutást illeti, szépen lassan átállíthatjuk az agyunkat arra, hogy talán majd jövőre sikerül.