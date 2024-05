– Gólszerző: Borvető Áron. A Szeged-Csanád GA első és utolsó bajnokiján is ez állt az eredményjelzőn, azaz a csapat idényét eredményesség szempontjából keretbe foglalta.

– Ez jól hangzik, a közte lévő időt viszont minél és még eredményesebbé kell tenni. Nagyon jó érzés volt, hogy a szegedi pályafutásomat góllal, ráadásul győztes góllal tudtam nyitni. Legalább ekkora bizonyítási vágy volt bennem a szezon végén, mivel előtte régen találtam be. Minden meccsen azt éreztem, éhes a csapat, éhes vagyok én is a sikerre, még ha ez néhányszor eredményben nem is mutatkozott meg.

– Milyen érzései vannak a csapat negyedik helyével kapcsolatban?

– Alapvetően pozitív beállítottságú ember vagyok, éppen ezért nekem ez a szezon nagyon sok pozitív impulzust hozott. Ezt a negyedik helyet szívesen elrakom magamnak, és a csapat is elteheti emlékbe, de őszintének kell lenni önmagunkhoz, és van bennünk bőven hiányérzet meg negatív érzés is. A pozitívumokra lehet koncentrálni, a negatívumokból meg közhellyel élve tanulni kell. Így végig gondolva összességében felemás volt az idény.

– Nyolc gólt szerzett a bajnokságban, ezt az adatot hogyan értékeli?

– A válaszom hasonlít majd az előző kérdésre adott válaszra. Azaz az őszi jó és stabil teljesítmény volt részemről, tavasszal viszont sokszor maradtam adós a gólokkal, volt egy kis hullámvölgyem is. Mindezek mellett sikerült néhány gólpasszt adnom és gólokat szereznem.

– A nyolcból hat fontos találat volt: négy győztes, kettő pontot érő.

– Ennek örülök, mert kiélezett helyzetben tudtam segíteni a csapatnak. Mindez fontos tényező, hiszen sokkal jobban élem meg azokat a gólokat, amelyek például három pontot érnek, mint azokat, amelyeket egy-két gólos előnyben szerzek. Szeretem ezeket a helyzeteket, ezeket a gólokat. Azt viszont érzem, bőven maradt még bennem tartalék a következő bajnokságra.

– Messze volt a Szeged az NB I.-től?

– Vannak nálam okosabb, tapasztaltabb emberek, akik reálisabban, objektívebben meg tudják mindezt állapítani. Én nem tudom kizárni az érzelmeimet: végig nagyon közel éreztem hozzánk a feljutást, éppen ezért rettentően csalódott voltam, amikor körvonalazódott, hogy nem lehet meg. Nem sok kellett volna… Az előttünk végző hármastól, a Nyíregyházától, a Győrtől és a Vasastól nem kaptunk, ebből kettőt legyőztünk, ez pedig azt mutatta, a szintjüket megütöttük. A mögöttünk végzők ellen kellett volna eredményesebben szerepelni.

– Mit volt a pozitívuma és mi a negatívuma az idénynek?

– Az előző bajnokságban megküzdöttem az elemekkel minden szempontból. Ebből jól jöttem ki Szegeden, mentálisan és fizikálisan is top formában éreztem magam az egész idényben. Mindössze egy meccset hagytam ki eltiltás miatt, amúgy rendelkezésre álltam végig, és jöttek a gólok. Nem lehetek elégedetlen, de túlzottan elégedett sem, hiszen az idényt nem tudtam megkoronázni sem a feljutással, sem a 12 gól körüli egyéni teljesítménnyel.