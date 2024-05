Szép számú közönség gyűlt össze Algyőn a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupadöntőn, ahol a vármegyei II. és I. osztály bajnoka csapott össze a kupagyőzelemért.

A Sándorfalva korán előnyhöz jutott, miután egy beívelést Pécsi Attila fejelt a szegedi kapuba. A kapott gól ugyan kicsit megfogta az SZVSE-t, de az első negyed óra végétől abszolút uralta a mérkőzést. Sorra jöttek a szegedi helyzetek, viszont ezeknél vagy a sándorfalvi védelem állt magabiztos lábakon, vagy pedig a befejezésekbe csúszott hiba. Fél óra játékot követően Kelemen emelte át a kapujából kimozduló Garamvölgyit, de erős kísérlete a kapu fölött kötött ki. A Sándorfalva kapusa egy korábbi ütközés során lent maradt, és megpróbálta folytatni, de végül le kellett cserélni őt. Nem tudta kihúzni a vármegyei II. osztály bajnoka a félidőig az előnyét, miután egy keresztbelőtt labdánál Beretka maradt üresen, aki a kapuba passzolt és kiegyenlített.

Rögtön a szünet után a második gólját is megszerezhette volna az SZVSE, de Sági nagy védést mutatott be Amariutei közeli próbálkozásánál. Továbbra is uralták a meccset a piros-kékek, a félidő derekán pedig Beretka duplázni tudott, egy lecsorgót követően közelről lőtt a léc alá, 1-2.

Egy kisebb üresjáratot követően az utolsó tíz percben pörögtek fel ismét az események, Beretka ezúttal a kiszolgáló szerepét töltötte be, centerezésénél Amariutei kapásból, szép mozdulattal lőtt Sági kapujába, ezzel eldöntve a finálét. Ez sem volt csúnya gól, de a döntő legszebbje a hosszabbítás pillanataira maradt, a csereként beszállt Godó egy kontra végén egy szép cselt követően lőtte el a labdát a hosszú sarok felé, a labda pedig a kapufáról bevágódott a gólvonal mögé. A szépítés összejött a Sándorfalvának, és jól is küzdöttek Kurucsai András tanítványai az SZVSE ellen, de a Vasutasoké lett a trófea.