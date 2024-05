A tavalyi duisburgi világbajnokságon olimpiai kvótát szerzett Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor kvartett győzelemmel kezdte az évet a Holt-Tiszán, így indulhatnak a jövő heti világkupán.



Kiváló időjárási körülmények közepette állt rajthoz a férfi K4 500 méter fináléjának nyolc egysége. A legnagyobb figyelem egyértelműen a Nádas, Csizmadia, Kuli, Tótka fémjelzett hajóra irányult, hiszen a csapat tagjai fantasztikus formában, világbajnoki ezüstéremmel zárták a mögöttünk hagyott szezont. Az egység győzelméhez ezúttal sem fért kétség, már a rajt után közvetlenül nagyobb előnybe kerültek. Mint utóbb kiderült azonban féltávnál egy kisebb nehézséggel is szembe kellett néznie a srácoknak, hiszen a vezérevezős Nádas Bence görcsölni kezdett, így elmondása szerint az is kétséges volt, hogy egyáltalán elérnek-e a célvonalig.



— 250 méternél elkezdett görcsölni a hasizmom és kérdés volt már akkor is, hogy egyáltalán beérünk-e a célba vagy sem – kezdte a csapathajó első tagja, az MVM Szegedi VE kajakosa, Nádas Bence. – Inkább kivettem egy biztos százalékot, hogy célba érjünk. Remélem a világkupán én is százszázalékot tudok majd a hajóba tenni.

Az egység másik szegedi tagja, Kuli István is hasonlóan vélekedett, meglátása szerint az első 200-250 méterig minden a megbeszéltek szerint folyt, azonban utána ő is érzékelte, hogy valami nincs rendben.

– A mai futamból nem tudunk semmit leszűrni, örülök, hogy sikerült megnyernünk a versenyt – vélekedett Kuli István.

Mögöttük nagy csata zajlott második helyért, hiszen a jövő héten kezdődő szegedi világkupán két magyar egység is rajthoz állhat. Nádasék mögött fél hajóval végül a Hidvégi Hunor, Fodor Bence, Kurucz Levente, Balogh Gergely négyesnek – utóbbi szintén az MVM Szegedi VE kajakosa – végül sikerült megcsípni világkupa-indulást érő második helyet

A verseny ma folytatódik.