Az odavágón 23 pontos előnyt épített ki a Vásárhelyi Kosársuli az ötödik helyért zajló párharc során, így kellemes helyzetből várhatta a győri visszavágót.

Bár a hazaiak egy 9–2-vel kezdtek, még az első negyedben ledolgozta hátrányát a vásárhelyi csapat, majd a második játékrészben már a vezetést is átvette. Sőt, az utolsó tíz percet már tízpontos előnyről indíthatta a Kosársuli, ami összesítésben már 33 pontot jelentett, így nem forgott veszélyben az ötödik hely. A végén már a fiatalok kerültek pályára, a győzelmet így is megszerezte a Kosársuli, amely így ötödikként zárt a bajnokságban.

Lógár Bence, a Győr edzője: – Először is szeretnék gratulálni a Vásárhely csapatának, ebben a párharcban ők voltak a jobbak! Szeretném megköszönni a fiúk egész éves munkáját. Mióta itt vagyok Győrben az egyik leglehetetlenebb és legnehezebb szezonunk volt, mégis minden nehézségen átmentünk és bravúrt bravúrra halmoztunk. Bebizonyítottuk, hogy bármire képesek vagyunk! Amennyiben velem kezdi meg a klub a következő szezont, egyértelműen szeretnénk beleszólni a feljutásért folyó küzdelembe! Idei szezonra még van egy nagy feladatunk, hiszen jövő héten MEFOB négyes döntőben szereplünk ahol a csapat 90 százalékát a klubunk játékosai alkotják és jó magam is edzőként tevékenykedek. Nem utolsó sorban, szeretném megköszönni Csaplár-Nagy Ervinnek, hogy nekem adta a fiúkat, Gábornak a segítséget és a háttérben dolgozó Miri és Szilveszter munkáját! Mivel minden egyes hazai mérkőzés után megemlítem a szurkolóinkat, így most az egész éves buzdítást köszönném meg nekik, nagyon sokat jelentett nekünk! Győrben egyre több gyerek kezd kosarazni, egyre többen vannak férfi meccseken, jönnek az eredmények, talán jó irányba megyünk! Mindenkinek kellemes pihenést kívánok! Hajrá, Győr!

Sasa Vejinovic, a Kosársuli edzője: – Gratulálni szeretnék a Győrnek a jó játékhoz, illetve további sok sikert kívánok az egyetemi bajnokság döntőjéhez! Hálás vagyok a játékosaimnak és az egész egyesületnek. Nagyon köszönöm a lehetőséget! Jövőre nekiesünk a bajnokságnak, még keményebben, mint idén!

Agrofeed UNI Győr-Vásárhelyi Kosársuli 83-88 (28-27, 14-18, 19-26, 22-17)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, az 5. helyért, visszavágó. Győr, Városi Egyetemi Csarnok. Vezette: Földesi, Szalai, Kiss.

Győr: Kámán B. 9/3, Garancz 9, Kámán K. 14/3, Sólyom 4, Horváth 8/3. Cserék: Bakon 15/9, Hágen 14, Bohunicky 10/3, Friedl. Vezetőedző: Lógár Bence.

Kosársuli: Rosic 11/9, Borbáth 8/6, Balogh 17/6, Bálint 21/6, Orgona 8/6

Cserék: Kelemen 14/9, Pinnyey 9, Bősz, Karsai, Megyesi, Ocskó.

Vezetőedző: Saša Vejinović.

Összesítésben: 182–154 a Kosársulinak.