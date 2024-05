Szombaton 16 órától a szezon utolsó mérkőzését játssza a KÉSZ-St. Mihály Szeged női NB I.-es labdarúgócsapata, amely a Szent Gellért Fórumban a Budaörsöt fogadja.

Különösebb tét már egyik csapat számára sincs az idény utolsó hazai mérkőzésén, hiszen a budaörsiek már biztosan búcsúznak az élvonaltól, és az is eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a tizenegyedik helyen végeznek. A St. Mihály élvonalbeli tagsága már biztosított, mivel nyolc ponttal előzik meg szombati ellenfelüket, és a tizedik helyről várhatják a záró játéknapot. Az viszont még nyitott kérdés, hanyadik helyen végez ebben a szezonban a St. Mihály, hiszen egy győzelemmel akár hetedik is lehet – igaz, ehhez az eredmények megfelelő alakulására is szükség lesz a szegedi győzelem mellett. Ugyanakkor mivel a St. Mihály előtt álló három csapat, a Szekszárd, a Soroksár és az Astra is élcsapattal (a Ferencvárossal, a Győrrel és a Puskás Akadémiával) játszik az alapszakasz utolsó mérkőzésén, így a papírforma szerint léphet még előrébb a tizedik helyről a St. Mihály, ha győzelemmel zárja a szezont. Van is miért visszavágnia a lányoknak, hiszen november végén egy 92. percben esett góllal a Budaörs 3–2-re legyőzte a Tisza-partiakat.

A női labdarúgó NB I.-ben az első négy helyezett csapat kivételével a többiek számára az utolsó meccs következik szombaton, az első két helyen végzett csapat a bajnoki címért (az FTC és a Győr), valamint a harmadik és a negyedik helyezett (az MTK Budapest és a Puskás Akadémia) a bronzéremért játszik majd egymás ellen.