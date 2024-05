Mindkét csapat sorsa ezen a meccsen dőlt el véglegesen: a Szeged-Csanád GA már nem juthat fel az NB I.-be, és minden bizonnyal sorrendben harmadszor a negyedik helyen végez a labdarúgó NB II.-ben, míg a Siófok ezzel a döntetlennel elbúcsúzott a másodosztálytól.

A Balaton-parti város együttese elleni mérkőzés lehetett volna sima hazai győzelem is, ám a sors kísértette a szegedieket, akik csak egy gólt tudtak szerezni, miközben a meccs nagy részében fölényben játszottak és komoly esélyeket dolgoztak ki az ellenfél 16-osán belül és környékén.

– Hogy mi az oka ennek a rosszabb szériának? Igazából a helyzetkihasználás miatt alakult így. Ma is sok lehetőségünk volt, a kapus nagyokat védett, eltaláltuk a kapufát, mi is rontottunk döntő pillanatokban, összességében pedig szerintem a kapu előtti koncentrációval van az egyik legnagyobb problémánk – nyilatkozta a Siófok elleni meccs után Márkvárt Dávid, a szegediek középpályása, aki a jobb teljesítményt nyújtó játékosot közé tartozott.

Ahogy már említettük, a feljutás elment, az már más kérdés, hogy ezt a célt ki hogyan kezelte korábban.

– Egyáltalán nem éreztem, hogy ez a kimondott cél összenyomta volna a csapatot. Az utóbbi három mérkőzésen, amelyen nem nyertünk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, talán többet is, mint előtte, ám a lehetőségek kimaradtak. Az okokat mindenkinek magában kell megkeresni, rendezni, de az biztos, hogy mindegyikünk gólt szeretett volna szerezni, bárki is került oda. Most az az időszak van, amikor nem tudunk betalálni – mondta Márkvárt.

A szegedieknek két mérkőzés maradt a bajnokságból: előbb a már szintén kiesett Mosonmagyaróvárt fogadják vasárnap, majd Pécsre látogat.

– A feljutás elmaradása miatt két részre bontanám az érzéseimet. Most a csalódottság uralja a lelkünket, egyáltalán nem így szerettük volna zárni a szezont. A Győrben megszerzett három pont valamiért nem adott akkora lendületet a csapatnak, hogy a további mérkőzéseket megnyerjük. A koncentráció hiánya miatt nem tudtunk előrelépni. Másrészt viszont hiába rontottuk el az utolsó három mérkőzést, összességében lehet arról beszélni, még ha ahogy mondtam, csalódottak is vagyunk, hogy maga a szezon pozitívan zárható. A Nyíregyháza, a Vasas és a Győr nagyon kemény rivális, de azt is tudom, mi mennyi munkát fektettünk ebbe a bajnokságba, mennyit dolgoztunk. Az utolsó három mérkőzés alapján lehet találni negatívumot, de azért ne feledjük el, mi is melóztunk rendesen, ám sajnos a végén elcsúsztunk a banánhéjon. Lelkiismeretesen tettük a dolgunkat, most pedig fel kell emelni a fejünket, és a hátralévő két mérkőzésen hat pontot gyűjteni – zárta Márkvárt Dávid.