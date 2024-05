Nem a legjobban sikerült a tavalyi év Gardi Dominika tavalyi szezonja. A szegedi görkorcsolyázót több tényező is hátráltatta, de ezeken mára túllendült, és ismét a versenyzésé a főszerep.

– A tavalyi évben nem volt sok lehetőségem a versenyzésre, hiszen betegség és sérülés is hátráltatott, így igazán ki voltam éhezve a szezonra. Próbáltam sok videót nézni, követni a versenytársaimat, és tanulni ezekből, elsősorban taktikai kielemzésekről van szó. Áprilisban minden héten versenyen voltam, és ugyan volt két táv, ahol elestem, de ezek szerencsére kis esések voltak, ennél nagyobb gond sose legyen – mondta lapunknak Gardi Dominika.

A szegedi sportoló harmadik éve a német Geisingen színeiben vehet részt nemzetközi versenyeken, idén például a világszövetség elindított egy maraton-sorozatot, amelynek három (Kína, Kuba, Olaszország) állomása lesz.

– Mint a kerékpárosoknál, itt is minden országból jönnek versenyzők egy csapathoz. Itt nem az egyéni eredményem volt a legfontosabb, sok távon a segítő szerepe az enyém, ez egy-két futamban nagyon jól is sikerült. Gondolkodásmódban nem volt nehéz átállni erre a szerepkörre, úgy érzem, sokat tudok kamatoztatni is ebből, hiszen egy nagyon jó versenyzőt segítek, ezáltal én is fejlődök. Nem vagyunk száz százalékig összeszokott csapat, így taktikailag nehéz mindig megvalósítani, amit kérnek tőlünk. A formámat jónak éreztem, remélem, később, a válogatott versenyek is jól sikerülnek – tette hozzá.

Dominika kitért rá, a szezonban a legfontosabb a szeptemberi, olaszországi világbajnokság lesz, hiszen itt lehet kvalifikációt szerezni a jövő évi világjátékokra. A május főleg az edzésekről szól, majd a nyár minden hónapja során vár rá nemzetközi verseny, mindezek előtt Szegeden tudott kicsit feltöltődni.