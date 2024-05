A már biztosan kieső Kaposvár vendégeként zárta a szezont az SZTE-Szedeák, amelyben ezúttal sem lépett pályára a két amerikai légiós, Ryan Woolridge és Noah Locke, míg a hazaiaktól Filipovity Márkó mellett James Jean-Marie nem volt ott a keretben a szezonzárón.

Nyolc szegedi ponttal kezdődött a meccs, Bailey két triplával nyitotta a szezonzáró, kaposvári bajnokit. Távolról továbbra is igen pontos volt a Szedeák a folytatásban, Bailey egymaga hat triplát vágott be, mellette Bognár is beköszönt kintről, így másfél perccel a negyed vége előtt már nem először kúszott 10 pont fölé a különbség, 30–20-ra vezetett a Tisza-parti gárda, amikor időt kért a Kaposvár.

A második negyed elején nem estek be a távoli kísérletek szegedi oldalon, a Kaposvár viszont ezt kihasználva egy pontra jött fel 37–38-nál. Ekkor viszont előbb Cohill, majd Zsíros is beszórt egy-egy hárompontost. Eaddy középtávolijánál mégis egyenlő lett 44–44-nél, majd a félidő utolsó fél percéhez érve a meccsen először vezetett a Kaposvár Krnjajszki hármasát követően, 49–48. Csakhogy jött Bognár, akinek közelijével visszavette a vezetést a Szedeák, és mivel kimaradt a hazaiak távoli dobása, egypontos szegedi előny állt az eredményjelzőn a félidőben, 49–50.

Jobban kezdte a harmadik negyedet a Kaposvár, amely 57–52-él öt ponttal is vezetett, ekkor azonban Lake vezérletével összeállt a Szedeák védekezése. Az amerikai center blokkolt, labdákat szerzett, majd bevágott egy hárompontost is, nagy szerepet játszva a 11–0-ás szériában, amely után már 63–57-re a Szedeák vezetett, ekkor kért időt Dalibor Damjanovics. Lake ugyan egy újabb triplát is bedobott, de a negyed végére nem tudta növelni a különbséget a Szedeák, amely hatpontos előnyből várhatta a szezon utolsó tíz percét, 67–73.

Bár egy labdára felzárkózott a Kaposvár, de a negyed felénél Zsíros két távolijával ismét magához ragadta az irányítást a Szedeák, 79–87-nél kért időt a hazai csapat. Cohill kosara után tízzel is vezetett a Szedeák, majd ugyan egyszer még öt pontra feljött a Kaposvár, de Balogh labdaszerzése után gy ziccerrel lezárta a meccset, amelyet végül hét ponttal, 88–95-re nyert meg az SZTE-Szedeák.

Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 88–95 (23–32, 26–18, 18–23, 21–22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, playout, 10. forduló. Kaposvár, Kaposvár Aréna, 300 néző. Vezette: Kapitány, Kovács N., Földesi.

Kaposvár: EADDY 30/24, Hajduk 9/9, Puska 6, HALMAI 12/3, KOPRIVICA 22. Csere: Krnjajszki 9/3, Fehérvári. Vezetőedző: Dalibor Damjanovics.

SZTE-Szedeák: Balogh 8, Cohill 11/3, BAILEY 25/21, BOGNÁR 13/3, LAKE 17/6. Csere: Zsíros 9/9, Laluska, Mayer, MUCZA 12, Csornai, Mokánszki. Vezetőedző: Simándi Árpád.