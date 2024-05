Korán előnybe került a Sándorfalva a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupa döntőjében. A vármegyei II. osztály bajnoka egészen az első félidő végéig őrizte előnyét, ám végül az SZVSE fordított, de a sándorfalviaktól már az is komoly teljesítmény volt, hogy eljutottak a döntőig.

– Nem változott a taktikánk attól függetlenül, hogy megszereztük a vezetést. Arra készültünk, hogy az SZVSE dominálja majd a mérkőzést, mint ahogy dominálta is. Próbáltunk kontrákat vezetni, pontrúgásokból helyzeteket kialakítani. Le a kalappal az összes játékos előtt, azt kértük tőlük, hogy mindent adjanak ki magukból, ezt pedig mindenki meg is tette. Gratulálok a saját csapatomnak, és természetesen az SZVSE-nek, sok sikert kívánok nekik az osztályozón! Belekóstoltunk egy kicsit, hogy mennyivel másabb szint a vármegyei I. osztály, mint a II. osztály. Azt hiszem, méltó ellenfelei voltunk az SZVSE-nek! – összegzett Kurucsai András, a Sándorfalva edzője.

A Sándorfalva méltó ellenfele volt az SZVSE-nek a döntőben.

Fotó: Karnok Csaba

Az SZVSE zsinórban harmadjára nyerte meg a sorozatot, tavaly az Algyőt, két éve pedig a Deszket győzte le a döntőben, most pedig a Sándorfalva ellen diadalmaskodott az Algyőn megrendezett fináléban.

– Nagy fölényben játszottunk, és érett a gólunk, de az a korai találat is mutatja, bőven volt veszély ebben a Sándorfalvában. Három-egynél sem dőlt el még a mérkőzés, Godó Laci a meccs gólját szerezte. Domináltunk, de a Sándorfalva tudatosan átadta a területet, inkább a kontrára játszott. Persze, a két csapat között van különbség, de biztos vagyok benne, hogy jövőre számolni kell a Sándorfalvával. Boldog vagyok, hogy harmadjára sikerült megnyerni a kupát, most a felhők fölött járunk – de csak a mai napon, aztán készülünk a továbbiakra. Idén nem nagyon volt szerencsénk a sorsoláson, végig a legnehezebb ellenfeleket kaptuk a vármegyei kupában is, bízunk benne, hogy kedden majd szerencsénk lesz. Ezt a szezont tökéletesre értékelem, mindent elkövetünk a feljutásért, ami a hab lenne a tortán. Ha nem sikerül, akkor sem leszünk csalódottak, akkor csináljuk tovább a dolgunkat, és megpróbáljuk jövőre – tekintett már előre Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, hiszen a Vasutasok számára majd kedden derül ki, kell-e játszaniuk osztályozót az NB III.-ba jutásért, és ha igen, kivel találkoznak majd.